Константин Циолковский: «Любовь к вечному стремлению туда – к Солнцу, к освобождению от цепей тяготения, во мне заложены чуть не с рождения»

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17 сентября 2019 года исполняется 162 года со дня рождения изобретателя, учёного, основоположника космонавтики и видного деятеля русского космизма Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935). В фонде Президентской библиотеки сформирована обширная коллекция, посвящённая этому яркому человеку.

«Стремление к космическим путешествиям заложено во мне известным фантазёром Ж. Верном. Он пробудил работу мозга в этом направлении. Сначала явились желания. За желаниями возникла деятельность ума. <…> Основные идеи и любовь к вечному стремлению туда – к Солнцу, к освобождению от цепей тяготения, во мне заложены чуть не с рождения. По крайней мере, я отлично помню, что моей любимой мечтой в самом раннем детстве было смутное сознание о среде без тяжести, где движения во все стороны совершенно свободны и безграничны и где каждому лучше, чем птице в воздухе. Откуда явились такие желания – я до сих пор не могу понять…», – признавался сам Константин Эдуардович в своей книге «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (1926), доступной на портале Президентской библиотеки.

Однако распространённое мнение о Циолковском как об оторванном от жизни мечтателе или непризнанном гении верно лишь отчасти. В коллекции Президентской библиотеки представлено множество книг учёного, изданных как до революции 1917 года, так и после неё. Это говорит о том, что, во-первых, скромный учитель из Калуги К. Э. Циолковский активно печатался и был известен в научных кругах, во-вторых, многие его идеи, первоначально отталкивающие своей новизной, довольно скоро находили практическое применение.

В книге «Защита аэроната» (1911) сам Циолковский писал: «Справедливость вычислений доказывается в моих трудах. Но есть и другие доказательства. Например, суждение о моих работах посторонних учёных лиц. Имею ввиду «заметку о проекте К. Э. Циолковского», подписанную 14 учёными – инженерами и специалистами – математиками. Косвенные доказательства содержатся также в моих вычислениях и открытиях, которые потом подтвердились. Например, сначала отвергали управляемость аэростатов, которую я всё время защищал, теперь дирижабли – обычное явление. Через два года после моего доклада «Продолжительность лучеиспускания звёзд» в учёном обществе и его напечатании в журнале «Научное обозрение» за 1897 год американский учёный Си пришёл к тем же выводам; о них прокричал весь свет, как о значительном научном открытии…».

В 1890 году Циолковский сделал в Императорском Русском Техническом Обществе сообщение о «возможности построения металлического аэростата». А в 1897 году австриец Давид Шварц создал металлический аэростат, который летал.

Однако жизнь и научную деятельность Циолковского лёгкими назвать никак нельзя. В той же книге он пишет: «Я делал массу опытов по сопротивлению воздуха. Тут мне немного помогла русская Академия. Но к опытам вообще отнеслись довольно пренебрежительно, так Академия не поместила их в своих изданиях».

В предисловии к книге «Простейший проект чисто металлического аэроната из волнистого железа» (1914) Константин Эдуардович прямо просит поддержки у читателей и предлагает «желающим продолжить его дело» написать на адрес: «Калуга, Коровинская, 61, Циолковскому».

Настоящее признание основоположник космонавтики получил после 1917 года. Из его книги «Проект металлического дирижабля на 40 человек» (1930) можно узнать, в том числе, что советское правительство назначило учёному пожизненную усиленную пенсию «ввиду особых заслуг».

Издание «Новый аэроплан» (1929) приводит письма коллег калужского учителя, получившего всемирную известность. Так немецкий профессор Г. Оберт оставил следующее пожелание: «Надеюсь, что вы дождётесь исполнения ваших высоких целей… Вы зажгли свет, и мы будем работать, пока величайшая мечта человечества не осуществится...».

В 1930 году газета «Рабочая Москва» сообщала, что база опытного строительства и эксплуатации дирижаблей «форсирует работы по осуществлению цельнометаллического дирижабля системы известного изобретателя Циолковского».

«Космические» идеи Константина Эдуардовича в полной мере претворил в жизнь Сергей Павлович Королёв (1907–1966). Благодаря теоретической базе «калужского мечтателя» в 1957 году Советский Союз запустил первый искусственный спутник, а в 1961 году впервые в космос полетел человек...

Приоритеты освоения околоземного пространства Циолковский обозначил в своей работе 1929 года «Цели звездоплавания», где отмечал, что покорение человечеством космоса будет происходить не быстро, хотя многие уже тогда «воображали себе небесные корабли с людьми, путешествующими с планеты на планету, постепенное заселение планет и извлечение отсюда выгод, какие дают земные обыкновенные колонии».

Крайне любопытной представляется подборка материалов Президентской библиотеки, посвящённая увековечению памяти учёного. Благодаря Путеводителю по дому-музею К. Э. Циолковского (1965) мы узнаём о месте в Калуге, где «великий мечтатель» прожил без малого 30 лет.

В его кабинете – ничего лишнего. На стуле лежат два специальных прибора для улучшения слуха – так называемые «слухачи» работы самого Циолковского. Ещё в детские годы, из-за осложнения после перенесённой скарлатины, он потерял слух. Однако при помощи «слухачей» слышал довольно хорошо и, если собеседник старался говорить громко, Константин Эдуардович поправлял: «Говорите, как обычно. Я вас хорошо слышу».

Работал Циолковский, положив бумагу на фанерную доску, которую держал на коленях. Он считал, что так затрачивается меньше энергии и можно больше успеть. Многое в обстановке дома свидетельствует о постоянном стремлении Циолковского всё рационализировать, даже в мелочах.

Среди материалов коллекции нельзя пройти мимо подборки «Цифровой Циолковский – на Международной космической станции». В 2016 году книги учёного «Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы» (1928) и «Космические ракетные поезда» (1929), отпечатанные с электронных копий из фонда Президентской библиотеки, были отправлены на Международную космическую станцию, откуда вернулись с печатью МКС и автографами космонавтов Сергея Рыжикова и Андрея Борисенко, а также астронавта Роберта Кимброу.

Серьёзное внимание в Президентской библиотеке уделено и философским трудам Константина Эдуардовича, сделавшим его классиком русского космизма – философского мировоззрения, в основу которого положено представление о Космосе и о человеке как «гражданине Мира». Из-под пера Циолковского вышли книги: «Воля вселенной» (1928), «Нирвана» (1914), «Причина Космоса» (1925), «Научная этика» (1930). Учёного называют и основоположником космической антропологии, предметом которой стало изучение вероятных форм жизни во Вселенной и космического будущего всего человечества.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки