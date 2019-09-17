«Этот город нам вечно любить»

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16 сентября – День освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.

Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. Для всего кубанского народа одной из таких дат является Великая Отечественная война.

Город-герой Новороссийск 16 сентября отметил День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

К этой дате во всех учреждениях культуры прошли торжественные мероприятия. Библиотеки не остались в стороне.

Библиотека-филиал № 2 им. А. П. Чехова п. Гайдук

Здесь для учащихся 4 «б» класса № 23 состоялась «Лента памяти: Новороссийск - военный, Новороссийск – мирный».

Какой путь к миру прошел наш любимый город, что мы помним о сынах и дочерях твоих, даровавших нам свободу, счастье и жизнь? Как чтим твои заветы, советский воин-освободитель? Что знаем о тебе? Чем гордимся?

Ответить на эти вопросы, отчитаться перед памятью павших постарались участники мероприятия.

Вместе с библиотекарем вспомнили августовские недели боев, горечь утрат и разочарований 1942 года! Рассмотрели карту мощных укреплений фашистов. Кто сможет прорвать Голубую линию и выбить из Новороссийска гитлеровцев?

Слово за бесстрашными морскими десантниками!

3 февраля 1943 года - вспомогательный десант майора Цезаря Львовича Куникова вышел прямо в пасть фашистскому зверю! Первый удар на себя! Вспомнили, как это было. Вдруг, словно из опаленного войной 43 года, к ребятам вышел «морской десантник» и ребята превратились в добровольцев, с которыми лично беседовал майор Цезарь Куников. Ребята с горящими глазами прослушали курс подготовки бойца - десантника, разработанного Цезарем Куниковым. Они узнали, что упорная учеба нужна и в бою, что победа дается потом и кровью. Слова специальной клятвы моряков - десантников проникли в сердце каждого ребенка. Сентябрь 1943 - «Малая земля», битва за Новороссийск и долгожданное освобождение. Имена героев дети называли сами.

Минутой молчания под песню нашего новороссийского композитора и поэта Н. Соболевой «На площади героев» почтили дети память павших героев!

Завершением исторического экскурса стало возложение цветов к Памятнику неизвестному солдату п. Гайдук, могилам односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны!

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

В библиотеке прошла беседа «И со страниц, бессмертием овеянный, мы вновь увидим земляков своих» для учащихся МТЛ 7 «Б» класса (классный руководитель Политаева Л.С.).

Из информационной электронной презентации школьники узнали, что за героическую оборону в годы Великой Отечественной войны Новороссийску было присвоено почётное звание Город-герой. За особые заслуги, за исключительную личную храбрость и мужество, проявленные в бою с врагом при защите и освобождении Новороссийска, 23 воина были удостоены звания «Герой Советского Союза».

В ходе беседы ребята отвечали на вопросы.

В заключение встречи минутой молчания почтили память погибших героев - защитников Новороссийска.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Сотрудники провели медиа-час истории для учащихся 8 -х классов СОШ № 14.

Участники совершили путешествие в далекое прошлое города. Вспомнили основателей Новороссийска – адмирала Михаила Петровича Лазарева, генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского, генерала Лазаря Марковича Серебрякова (Казара Маркосовича Арцатогорцяна).

Ребята прослушали рассказ о героической летописи Новороссийска в период Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Поговорили о настоящем Новороссийска, помечтали о будущем.

В исполнении учащихся прозвучали стихи о городе.

Мероприятие сопровождалось показом видео-сюжетов об истории города и его достопримечательностях.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

В библиотеке состоялась беседа с медиа-показом, приуроченная ко Дню освобождения города Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе беседы выяснилось, что присутствующие школьники СОШ № 28 хорошо и широко информированы о событиях, которые произошли 76 лет назад на территории города Новороссийска. Ребята свободно отвечали на вопросы и сами комментировали события, увиденные в презентации.

Библиотека – филиал №15 х. Семигорский

Гости библиотеки 4 класс ООШ №25 и сотрудники с благодарностью вспомнили тех, кто не щадя своей жизни, сражались за город Новороссийск.

Час мужества «Эти дни мы помнить будем вечно» был посвящен людям, не знающим страха. На Малой земле сражались люди с железной волей. Они крепко верили в окончательную победу над врагом.

Семь месяцев сражалась Малая земля. Каждый бился за двоих. За пятерых. А то и за десятерых! Отбитый у фашистов небольшой кусочек новороссийской земли – меньше тридцати квадратных километров – назвали Малой землей. Мальчишки и девчонки, присутствовавшие на мероприятие, еще раз прочувствовали, за что поименовали эту песчаную прибрежную полоску с большой буквы.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

В библиотеке был проведен час истории «За страницами военных сводок», на котором ребята узнали о жизни нашего города Новороссийска в годы Великой Отечественной войны.

На примере конкретных событий и фактов дети смогли узнать, как коренным образом изменился привычный уклад жизни наших земляков в военное время, о том, что Великая Отечественная война - величайшее историческое событие, которое принадлежит не только прошлому, но и нашему новому поколению. Это победа всего народа, отстоявшего честь и независимость своей Родины, и значит часть биографии каждого из нас.

Молодежная библиотека им. М. Горького

В День освобождения Новороссийска состоялось мероприятие «Строки, обожженные войной». Учащиеся СОШ № 29 имели возможность окунуться в те военные героические события по освобождению любимого города, просмотрев документальный фильм новороссийской киностудии «Малая земля. Как это было» (Режиссер/продюсер: Олег Бередин,

Автор/ведущая: Тамара Юрина (2009)).

В обзоре у книжной выставки «Живая память поколений» ведущая Кулешова К. О. поведала учащимся о тех героях, чьими именами названы улицы, воздвигнуты памятники и монументы - посвящения подвигу защитников Малой земли.

Источник: пресс-служба ЦГБ им. Баллиона