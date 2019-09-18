Мероприятия первого Международного муниципального форума БРИКС – в Президентской библиотеке

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В Президентской библиотеке состоятся мероприятия первого Международного муниципального форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), которые будут проводиться 20-22 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Международный проект станет новой площадкой взаимодействия в социальных, экономических и деловых проектах в рамках международного муниципального сотрудничества стран БРИКС.

В 2019 году в работе форума примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, в том числе Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, а также крупного бизнеса, международных ассоциаций и общественных некоммерческих организаций; руководители органов местного самоуправления, международные эксперты и аналитики. Иностранные делегации возглавят консулы стран БРИКС и представители деловых кругов.

Главная тема первого Международного муниципального форума стран БРИКС – концепция практических предложений БРИКС на уровне муниципалитетов «От слов к делу». Она включает вопросы по разным направлениям: экономики и бизнеса, научно-технологического развития и цифровизации муниципалитетов, по сохранению традиций и экспорту культуры, а также по экологии и формированию долгосрочных стратегических проектов. Особое внимание будет уделено развитию спорта как элементу объединения культур.

21 сентября 2019 года мероприятия в Президентской библиотеке будут посвящены открытию технологичных международных филиалов интерактивных библиотек и особым экономическим зонам муниципального уровня, связанным с развитием экономики БРИКС.

Форум выступает как площадка для установления деловых контактов и дальнейшего продвижения идей, подпадающих под цели проекта: по итогам панельных дискуссий состоятся переговоры, будут подписаны протоколы о намерениях, договоры, контракты, межрегиональные и международные соглашения, разработана дорожная карта для эффективного взаимодействия муниципалитетов стран БРИКС.

Подробная информация о программе и формате участия доступна на официальном сайте мероприятия: www.imbrics.com

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Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки