16 сентября 1943 года – День освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков

/Культура/

16 сентября – памятная дата, в этот день уже к 10 часам Новороссийск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Оборона Новороссийска началась во второй половине августа 1942 г. Здесь отважно сражались войска 47 армии, моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии, партизаны и подпольщики. Врагу не удалось полностью овладеть городом. На окраине, в районе цементных заводов был создан огненный рубеж, который остановил наступление противника и не допустил его прорыва в Туапсе. Враг так и не смог воспользоваться Новороссийским морским портом.

225 дней продолжались кровопролитные бои за Новороссийск на легендарной «Малой земле» - плацдарме площадью в 30 квадратных километров. По этому клочку земли вели ураганный огонь десятки артиллерийских и минометных батарей. «Малая земля» приковала к себе крупные силы врага и сыграла большую роль в разгроме его войск в этом районе в 1943 году. Ближайшим тылом Новороссийской группировки советских войск был Геленджик, трудящиеся которого обеспечивали фронт всем необходимым. Новороссийск был полностью освобожден только к 16 сентября 1943 года.

16 сентября 2019 г. в Новороссийске состоялся концерт-реквием и ритуал возложения венка и цветов к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска».

На площадь Героев пришли ветераны, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, первые лица города, представители администрации, представители воинских частей Новороссийского гарнизона, юнармейцы поста № 1, школьники, представители общественности, а также жители города.

Началось мероприятие с панихиды по воинам, защищавшим Новороссийск в годы Великой отечественной войны. Возглавив ее Феогност - епископ Новороссийский и Геленджикский. Сослужили владыке духовенство Новороссийской епархии.

К мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска» был возложен венок. Цветы возложили первые лица города, представители Краснодарского края, государственной Думы, приглашенные гости. В память о войнах, отдавших свои жизни за освобождение Новороссийска, прозвучала минута молчания. Завершилось мероприятие торжественным прохождением Роты почетного караула Новороссийского гарнизона.

Также, именно в этот день на площади Героев было посажено дерево дружбы. Его посадил Глава Новороссийска Игорь Дяченко и обер-бургомистр города Хайльбронн Харри Мергель. Не случайно выбор пал на дерево-долгожитель – липу. Игорь Алексеевич отметил, что партнерские связи Новороссийска с городами разных стран становятся прочным фундаментом социально-экономический отношенийНовороссийска.

Источник: специалист управления культуры г. Новороссийска