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"Творческие люди" посетят Северный Кавказ

Делегация Краснодарского государственного института культуры в октябре проведет выездные курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров в рамках федерального проекта "Творческие люди".

С 22 по 26 октября специалисты института проведут курсы по нескольким направлениям в городе Грозном Чеченской Республики. Их также посетят слушатели из Ингушетии. А с 28 октября по 1 ноября "Творческие люди" пройдут в Пятигорске, куда приедут кадры из Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, а также со всего Ставропольского края.

В рамках выездных курсов будут представлены разнообразные программы: "Концертная и студийная звукорежиссура", "Технология создания массовых праздников и шоу-программ", "Современные образовательные методики обучения игре на фортепиано", "Традиционные и современные технологии в изготовлении изделий народного декоративно-прикладного искусства" и другие.

Отметим, что сейчас в институте также проходят курсы по программам "Event-менеджмент". Слушатели приехали из разных уголков России, в том числе из  Кемеровской, Свердловской и Новосибирской областей.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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