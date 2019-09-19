В Новороссийске прошел концерт в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны»!

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2020 год станет юбилейным для Великой Победы. И это событие, несомненно, будет грандиозным и значимым для любого из нас. В каждой семье есть свои Герои. Нам выпала великая честь быть наследниками Победителей. Великого Отечества сыны и сегодня стоят на страже нашей Родины. От Калининграда до Владивостока люди хранят свою историю, живут, работают, растят детей и благодарны нашим Победителям за мирное небо над головой.

К 75-летию великой Победы, с сентября 2019 по май 2020 года в стране проходит Всероссийская акция «Великого Отечества сыны». Актуальность акции определяется не только желанием всех граждан России объединиться в одном порыве в памяти о Великой войне, но и необходимостью быть вместе сегодня, достигать успехов ради процветания и величия России. Организаторами акции «Великого Отечества сыны» выступили Департамент культуры Министерства обороны РФ и Фонд поддержки культуры и искусства имени Олега Лундстрема.

В рамках акции, в воинских частях, на концертных площадках в Городах-героях, Городах воинской Славы, в городах и поселках регионов России проходят концерты. 16 сентября 2019 года такой концерт прошел на сцене Морского культурного центра Новороссийска.

Дата концерта была определена не случайно.76 лет назад, 16 сентября 1943 года, Новороссийск был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Этот день – памятная дата для каждого новороссийца.

Солисты фонда Олега Лундстрема вместе с гостями вечера вспомнили славные вехи развития страны за 75 послевоенных лет, погрузились в атмосферу воспоминаний прошлых лет, исполнили лучшие советские хиты и песни нашего времени, а также классическую музыку в современном исполнении. Бурными аплодисментами зрители провожали каждый номер музыкантов!

Источник: специалист управления культуры г. Новороссийска