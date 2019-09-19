Президентская библиотека принимает Международный педагогический форум «Живая классика»

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Президентская библиотека станет одной из основных площадок IV Международного гуманитарного педагогического форума «Живая классика», который 20–23 сентября 2019 года соберёт в Санкт-Петербурге учителей, библиотекарей и представителей департаментов образования из всех регионов России, а также зарубежных гостей из 60-ти стран мира.

«Живая классика» является самым масштабным форумом в России и одним из крупнейших в мире конкурсов юных чтецов, который ежегодно собирает более 2,5 млн школьников из 85 регионов нашей страны и 80 других государств.

Торжественное открытие форума состоится 20 сентября в 10:00 в историческом здании Синода на Сенатской, 3. Ключевой доклад об итогах работы и перспективах проекта «Живая классика» сделает президент Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» Марина Смирнова.

На встрече в Президентской библиотеке эксперты обсудят государственную политику в сфере преподавания литературы и популяризации чтения, в рамках различных круглых столов поговорят о технологии проведения конкурса юных чтецов как в регионах России, так и за рубежом.

Своим опытом в области продвижения чтения поделится проректор по связям с общественностью Московского педагогического университета, директор Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования данного вуза Татьяна Владимирова.

Евгений Кузьмин – председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества своё выступление посвятит теме «Поддержка и развитие чтения в России и в мире: успехи и разочарования». О своём видении ситуации в сфере образования расскажет Андрей Максимов – известный журналист, писатель, радио- и телеведущий.

Мероприятия форума 21 и 22 сентября состоятся на площадке Российского педагогического университета имени А. И. Герцена, а 23 сентября – в Академии талантов (Каменноостровский дворец) и Центре Медиаискусств (Лафонская ул., 5).

Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Генеральный партнёр проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – Группа компаний «Просвещение». Финансирует форум Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Партнёры форума: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Московский педагогический университет (МПГУ), Президентская библиотека, Театральный институт имени Бориса Щукина.

Все желающие смогут стать участниками ключевых мероприятий форума: онлайн-трансляция будет организована на сайте конкурса, на портале Президентской библиотеки, на официальной странице Президентской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинге «YouTube».

Кроме того, информация доступна в группе Фонда Конкурса юных чтецов «Живая классика» и группе Педагогического форума «Живая классика» в «ВКонтакте».

За дополнительной информацией просим обращаться к пресс-секретарю форума Марине Авериной: +7 (913) 377-04-79, press6@youngreaders.ru и руководителю пресс-службы фонда «Живая классика» Екатерине Барбаняге: + 7 (951) 679-59-08, press5@youngreaders.ru.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки