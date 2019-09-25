Дмитрий Шостакович – «последний композитор, которому удалось создать в музыке концепции огромной силы воздействия»

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«Высший нравственный авторитет интеллигенции советского периода, мастер, высказавший то, чего не могли высказать другие – поэты, писатели и художники в страшную годину, – пишет о Дмитрии Шостаковиче на страницах журнала «Искусство» (№10/2001) критик Роман Насонов. – Русский патриот, борец против фашизма… Гениальный продолжатель романтических и реалистических традиций музыки XIX века, доказавший возможность творческого их развития в новейшие музыкальные времена. Смелый авангардист и экспериментатор в начале творческого пути. Величайший симфонист XX столетия, последний композитор, которому удалось создать в музыке масштабные трагические концепции огромной силы воздействия».

25 сентября 2019 года исполняется 113 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975) – великого русского и советского композитора, которому суждено было стать одним из самых исполняемых в мире авторов и создателей музыкального символа стойкости Ленинграда в годы блокады Седьмой («Ленинградской») симфонии. На портале Президентской библиотеки представлены электронная копия оригинала партитуры симфонии и программка Седьмой симфонии с первого исполнения в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.

В Петроградскую консерваторию, которая считалась лучшей в стране, Шостакович поступил в 13 лет, а в 19 – сочинил свою первую симфонию. Современники оценили эту музыку: необычайно свежую по звучанию, преисполненную надежд и юношеского оптимизма.

Мало кто из композиторов был настолько прославлен при жизни, как Дмитрий Шостакович, получивший высокие звания: «Народный артист СССР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Лауреат Ленинской и Государственной премии СССР». Плюс солидный перечень зарубежных наград и дипломов, почётных званий многих университетов, музыкальных обществ Великобритании, Австрии, Финляндии, Америки…

Композитор много экспериментировал, постоянно пребывал в поиске нового строя как крупных, так и малых музыкальных форм – больше всего он боялся быть тривиальным. В конце концов, после эпатирующей череды авангардных сочинений Шостаковичу захотелось создать музыку большой обобщающей силы оперного формата, и в 1932 году родилась его знаменитая «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»).

Войну семья Шостаковичей встретила в Ленинграде, вокруг которого медленно сжималось кольцо блокады. Композитор долго сопротивлялся решению властей вывезти его и близких в эвакуацию. В это время он работал над Седьмой симфонией, законченной уже в Куйбышеве и там же впервые исполненной. Величайший антифашистский манифест – так воспринимали её не только на Родине, но и во многих странах мира.

К первому исполнению симфонии в осаждённом Ленинграде командующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров приказал огневым ударом подавить вражескую артиллерию, чтобы канонада не мешала слушать произведение Шостаковича. В оцифрованной Президентской библиотекой подшивке газеты «Ленинградская правда» за период Великой Отечественной войны в номере от 7 августа 1942 года можно прочесть заметку о подготовке исполнения Седьмой симфонии, которого так ждал блокадный город. В тот особенный день оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировал Карл Элиасберг, которого цитирует газета: «Вся подготовительная работа нами закончена. Сейчас коллектив оркестра занят художественной отделкой исполнения симфонии. Партитура Седьмой симфонии написана для удвоенного состава оркестра. Мы привлекли к работе над симфонией музыкантов из армейских оркестров».

77 лет назад, 9 августа 1942 года, в блокадном городе состоялась премьера «Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича», в Большом зале Филармонии, ныне носящей имя композитора. Композитор Кара Караев так определил содержание симфонии: это «проникновение в смысл бытия, сущность которого в борьбе со всяческим злом и насилием; красота свободной человеческой личности, преодолевающей конечность её земного пути; активное созидание, оставляющее в мире след недаром прожитой жизни, отданной людям».

В рамках соглашения с Санкт-Петербургской академической филармонией 14 сентября 2017 года была проведена видеосъёмка исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии в Большом зале Филармонии. Запись концерта, после обработки специалистами библиотеки, была передана Филармонии в виде электронной копии и одновременно пополнила фонд Президентской библиотеки.

В январе 2018 года в рамках сотрудничества с Национальной Медиа Группой по сохранению исторической памяти представители Дома Радио торжественно передали Президентской библиотеке для оцифровки партитуру Седьмой симфонии. Это событие стало сюжетом видеоролика, представленного на портале библиотеки.

После войны Шостакович продолжал писать симфонии, создавал произведения разного плана, включая песни: весёлые и жизнерадостные, как популярная в своё время «Песня о встречном»; психологически контрастные и глубокие, как музыка к фильму «Гамлет» Григория Козинцева, которая стала адекватным выражением этической сущности шекспировской трагедии.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович умер в Москве в 1975 году.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки