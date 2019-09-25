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Николай Алексеевич Островский – это человек, который своим примером, а также ярким художественным словом учил других не поддаваться обстоятельствам, не паниковать, а находить в себе силы жить и добиваться великой цели во имя Свободы, Равенства, Счастья. Вся жизнь Николая Островского – пример служения своему долгу, верности своим убеждениям – явилась подвигом и воплощена в его романе «Как закалялась сталь», ставшим бестселлером советской эпохи.

24 сентября в библиотеке-филиале №1 им. П.А. Павленко состоялся литературный портрет «Жизнь как подвиг» к 115-летию со дня рождения Николая Островского. Ученики арт-школы «Гамма» из электронной презентации узнали о жизни и творчестве Николая Островского.

Источник: ЦГБ им. Баллиона