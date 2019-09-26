В Северском районе работает фольклорно-этнографическая экспедиция КГИК

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Фольклорно-этнографическая экспедиция Краснодарского государственного института культуры в этот раз отправилась в Северский район. Преподаватели и студенты факультета народной культуры ездят по станицам и собирают материалы по традиционной народной культуре Кубани.

Шестая экспедиция "Сохранение народной культуры Кубани" стартовала в станице Смоленской. Уже в первый день ее работы записаны интересные этнографические материалы в домах коренных жителей (одной из них 93 года), выявлены образцы традиционных изделий декоративно-прикладного творчества, состоялся сеанс записи хора ветеранов "Верность песне".

Фольклорно-этнографическая экспедиция также будет работать в станицах Азовской, Новодмитриевской, Львовской, поселке Ильском.

Ежегодные выезды в районы края, расшифровка и публикация статей на основе записанных материалов поддерживается грантами Российского фонда фундаментальных исследований.

Руководит экспедициями заместитель декана по науке факультета народной культуры, доцент Светлана Жиганова.

Источник: пресс-служба ректора КГИК