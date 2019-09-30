Владимир Синяговский: Надо приветствовать деятельность социально-ориентированного бизнеса...

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Каспийский трубопроводный консорциум реализует на территории России большую социальную программу, в том числе по поддержки талантливых детей.

Фестиваль «КТК – талантливым детям», история которого насчитывает почти два десятилетия, это масштабный смотр юных талантов, из года в год зажигающий новые яркие «звездочки».

Для детей – это возможность продемонстрировать свои уникальные творческие способности, получить путевку на различные общероссийские и международные конкурсы.

Через искусство ребята знакомятся с традициями и обычаями народов нашей необъятной страны, обретают новых друзей, вдохновляет друг друга своим талантом и радуют зрителей ярким мастерством.

Участие в фестивале «КТК – талантливым детям» - это незабываемая страница на жизненном пути каждого ребёнка!

В этом году администратором фестиваля на территории Краснодарского края стала команда краевая общественной организации "Мир без границ", лидером которой является депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

Церемония награждения лауреатов конкурса и гала-концерт состоятся в Новороссийском городском театре 30 сентября в 17 часов.