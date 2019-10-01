Новый проект о горном деле связал Санкт-Петербург, Урал и Сибирь

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Президентская библиотека совместно с Алтайским региональным центром и Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова представила новый межрегиональный исторический проект «Горнозаводское производство в России, XVIII – начало XX века», в рамках которого было собрано около 600 единиц хранения: архивных и музейных документов, статей, монографий, фотографий и карт, описывающих и иллюстрирующих развитие горного дела на Урале, в Сибири и в восточном Казахстане.

В презентации, в режиме видеоконференцсвязи, принимали участие следующие организации: Национальная библиотека Республики Алтай, библиотечно-музейный центр Павловского района Алтайского края, Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова, Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Хакасии им. Н. Г. Доможакова, Новосибирская государственная областная научная библиотека, Свердловская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского и Челябинская областная универсальная научная библиотека. Видеозапись мероприятия доступна на канале Youtube Президентской библиотеки.

Горный промысел существовал на территории современной России с древнейших времен, о чём свидетельствуют следы горных разработок в причерноморских районах, на Алтае, в Приуралье, в нижнем течении Волги и других местах. В XV веке, во времена правления Ивана III, из-за границы приглашались горные мастера, откуда и появились профессиональные «рудознатцы». В 1584 году был создан государев приказ каменных дел. Расширение России на восток сопровождалось обнаружением всё новых месторождений полезных ископаемых. Возникновение же полноценной национальной горнодобывающей и металлургической промышленности пришлось на эпоху петровских преобразований в начале XVIII века. В XIX веке Российская империя занимала лидирующие позиции среди европейских держав по выплавке чугуна и меди, а в 1840 году заняла первое место в мире по добыче драгоценных металлов.

Алтай стал главным районом цветной металлургии в стране в XVIII столетии, и 9 октября исполнится 280 лет со дня основания Барнаульского медеплавильного завода, из которого вырос город Барнаул – столица Алтайского края. И это не единственный пример, когда рудники или металлургические предприятия давали жизнь административным и экономическим центрам Урала и Сибири.

Как отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова: «Межрегиональный исторический проект «Горнозаводское производство в России, XVIII – начало XX века» показывает, как развивалась жизнь в регионах с учётом возникновения горной промышленности».

«Наше сотрудничество с Президентской библиотекой началось в 2010 году, – рассказала Татьяна Егорова – один из инициаторов проекта, директор Алтайской краевой библиотеки. – А когда в 2015 году у нас открылся региональный центр, спектр сотрудничества ещё больше расширился. Мы наблюдали за деятельностью наших коллег и ближайших соседей из Томска, Новосибирска, Кемерово и т. д. Смотрели, как они работают под эгидой Президентской библиотеки. И только в 2018 году осмелились предложить свой собственный проект».

В электронном фонде Президентской библиотеки можно найти целый ряд изданий, посвящённых горному делу: «Отписка верхотурского воеводы о прибытии из Москвы иноземца Ивана Язверова – мастера гранатного, пушечного, доменного дела, согласно петровскому указу для разведывания рудных мест и устройства железных заводов» (1700), книги М. В. Ломоносова «Первыя основания металлургии, или рудных дел» (1763), А. А. Иностранцева «Геологический очерк Повенецкого уезда Олонецкой губернии и его рудных месторождений» (1877), М. Н. Доброхотов «Мало-Хинганский железорудный район» (1936).

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки