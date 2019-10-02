30 сентября новороссийские талантливые дети, гениальные педагоги, специальные гости, дорогие родители, жители и гости города Новороссийска приняли участие в торжественном гала-концерте конкурса детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям». Участниками стали - 10 городов, станиц и поселков Краснодарского края.

В этом году этот конкурс собрал ни много ни мало 766 участников из Новороссийска. 250 заявок подали ансамбли, солисты, хоры, оркестры. Организаторами было отсмотрено 500 видео-работ. С участниками конкурса работали 152 педагога.

А всего на Кубани фестиваль объединил более 2700 человек. Кстати, география фестиваля широкая. Калмыкия, Ставрополье, Астраханская область, Краснодарский и край и Казахстан. Более 12 тысяч заявок.

Культурный проект «КТК – талантливым детям» – один из многих социально-ориентированных проектов компании КТК. Каспийский трубопроводный консорциум как предприятие с высокой социальной ответственностью уделяет большое внимание развитию и поддержке территорий, на которых компания осуществляет свою деятельность.

Администратором конкурса стала Общественная организация Краснодарского края "Мир без границ". Ее лидер депутат Госдумы России Владимир Синяговский принял активное участие в организации проекта и в Краснодаре, и в Новороссийске.

Глава города, Игорь Алексеевич Дяченко, отметил, что признателен руководству компании за то внимательное, чуткое отношение, неравнодушие, которое они проявляют к Новороссийску и его жителям.

Для детей – это возможность прикоснуться к настоящему искусству, получить профессиональные мастер-классы под руководством признанных российских мастеров искусства в различных жанрах, даже само участие в большом празднике творчества –для кого-то это хороший старт в жизни, удачный трамплин для достижения своей цели в будущем.

Почувствовать поддержку, получить профессиональную помощь и дельный совет – это так важно начинающим артистам. Юным дарованиям Глава пожелает верить в себя, в свой талант. И еще всегда помнить, что в мире много хороших людей, много друзей. Нужно только встречать этот мир с улыбкой, дарить ему свое искусство, и мир обязательно откликнется добром!