Мастера культуры поздравили учителей Новороссийска

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В городском театре Новороссийска состоялся большой праздничный концерт для педагогической общественности по случаю Дня учителя.

Мастера культуры города и края подарили массу положительных эмоций своим любимым учителям.

В начале концерта со сцены со словами поздравления выступили депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский, председатель городской думы Александр Шаталов и заместитель главы администрации Новороссийска Наталья Майорова.

"Мы вас любим! Мы вами гордимся! Спасибо вам! - с такими словами к собравшимся обратился Владимир Ильич.