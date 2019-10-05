Кубанский казачий хор отмечает юбилей

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Виктор Захарченко отметил 45-летний юбилея с момента назначения на должность руководителя Кубанского казачьего хора. Тепло и сердечно поздравил маэстро депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

"Поздравляю Вас, а также всех почитателей Вашего таланта и безусловного мастерства с прекрасным юбилеем., - сказал депутат, - Ваша плодотворная деятельность и творческая самоотдача профессии составляют поистине огромный, реальный и значимый вклад в развитие и процветание культуры Кубани и всей России."

Виктор Захарченко с 1974 года — художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора. Хор кубанских казаков под руководством Виктора Захарченко удостоен почетного звания "академический" и награжден орденом Дружбы народов.

В 1990 году Виктор Захарченко создал Центр народной культуры Кубани и студию народного искусства, на базе которой в 1992 году была открыта школа народного искусства при Государственном академическом Кубанском казачьем хоре.

Виктор Захарченко также является основателем факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры. В настоящее время он – декан факультета, профессор.

Виктор Захарченко – автор множества научных книг по этнической музыке, собиратель фольклора, уникальный знаток-специалист, владеющий самой современной методологией, дешифровавший тысячи народных песен Кубани и Сибири, автор более 600 вокальных произведений, в том числе музыки к гимну Краснодара (на слова кубанского поэта Сергея Хохлова).