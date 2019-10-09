По завету Святого Петра: великие победы князя Дмитрия Донского

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12 октября 2019 года исполняется 669 лет со дня рождения святого Дмитрия Донского, великого князя Московского и Владимирского, освободителя и собирателя русских земель.

Электронный фонд Президентской библиотеки располагает внушительным количеством редких материалов, посвященных прославленному русскому военачальнику и правителю. Большинство цифровых копий этих изданий доступны на портале учреждения.

Будущий победитель Куликовской битвы родился в 1350 году в семье Ивана Красного. Мальчик рано осиротел и уже к 13 годам взошел на московский княжеский престол. В те времена татаро-монгольское иго на Руси было сильно как никогда, и никто не решался дать отпор угнетателю. «Свирепые потомки Чингисхана, потрясся Азию, разделились на огромные ветви и лили кровь соотечественников, и терзали Россию. Вот поприще, на которое слабыми стопами восходит действовать юный Димитрий Иоаннович, приемля в нежную длань свою колеблющуюся Державу Великого Княжества Московского! Но как младой орёл, ощутив силы крыл, вознесся он над Отчизной, оградив её от беды вековечной…», – пишет знаменитый русский историк Александр Казадаев в своем «Историческом похвальном слове Димитрию Донскому» (1827).

Подданные сразу разглядели в юном князе достойного правителя. Качества его характера, развитые не по годам ум и мудрость внушали людям надежду. Вот, что об этом в своей книге «Димитрий Иоаннович Донской, великий князь Московский» (1823) сообщает писатель и философ Феофилакт Покровский: «Димитрий от самых пелён возлюбил живаго Бога и от самаго отрочества начал притекать с усердием во святые Его Храмы... Он был весьма щедр к нищим и охотно из своих рук раздавал милостыню, к старшим почтителен и всегда предупреждал их своею благосклонностию; уклонялся суетных бесед, едких насмешек и вредных игрищ; никогда не употреблял пустых слов, а особливо оскорбительных для чести и нравов; всякими способами уклонялся общества злонравных людей».

Автор отмечает, что внешние данные Дмитрия Ивановича легко убеждали народ доверять ему и идти за ним: «Природа украсила его всеми телесными и душевными качествами. Величественный рост, крепкое сложение тела, острый и проницательный взор, приятный и выразительный голос составляли малейшую часть его телесных дарований».

Впрочем, как свидетельствуют исследователи, свою ратную доблесть и талант политика молодому князю пришлось подтверждать практически сразу после восшествия на престол. Необходимо было отражать частые разорительные набеги войск Золотой Орды, но при этом искусно уклоняться от прямого противостояния хану Мамаю: русичи еще не были готовы к решительной битве, и очень важно было выиграть время. Поэтому Дмитрий, продолжая показывать себя покорным данником, между тем нанес несколько чувствительных ударов татарам Волжско-Камской Болгарии и Мордовской земли. В этих боях наши воины закалялись и отрабатывали тактику для более серьезных битв.

Первое масштабное сражение с Ордой случилось в августе 1378 года под Рязанью. 50-тысячная ханская армия отправилась в поход на Москву и, как обычно, рассчитывала на легкую победу. Но на пути её встала дружина Дмитрия Ивановича... Исход этого боя подробно описан в издании «Димитрий Донской и Куликовская битва» (1863) И. О. Катаева: «Русские встретились с татарами на реке Воже (в нынешней Рязанской губернии) и крепко с ними схватились. Недолго татары устояли в поле против христианского мужества и, повернув свои копья, побежали за реку Вожу... со стыдом и великим недочётом убрались в свою орду, на берега Волги, в город Сарай, где со времён Батыя был их постоянный притон».

После этого поражения хан Мамай отправился собирать еще более грозную силу. Многотысячное войско ордынцев пополнили наемники-генуэзцы. Князь Московский прекрасно понимал: на этот раз в одиночку ему не справиться, нужно объединить раздробленную Русь и единым фронтом выступить против неприятеля. «Несмотря на юные годы, он был уже вполне проникнут высоким заветом Святого Петра – собирать под властью Москвы Русскую Землю, чтобы свергнуть затем Татарское иго», – говорится в издании «Сказание о русской земле» (1913), электронная копия которого представлена на портале Президентской библиотеки.

Так была предпринята первая в истории нашей страны попытка объединения Руси. И она увенчалась успехом. Вот, что об этом сообщает И. О. Катаев: «Димитрий усердно помолился Богу в соборной церкви Богоматери о заступлении небесном и тотчас обратился к брату своему двоюродному, Владимиру Андреевичу, князю Серпуховскому, и ко всем прочим русским князьям и великим воеводам с призывом: „Выйдем против окаяннаго и безбожнаго, нечестиваго и темнаго язычника Мамая и постоим за правую веру христианскую, за св. церкви Божии и за весь мир христианский“. На призыв Великаго князя откликнулась вся земля русская – князья и бояре и удалые люди оставляли свои домы и достоянье, жён, детей и весь почёт, чтобы сложить свои головы за родимый край».

Всего под знаменами Дмитрия Ивановича собралось порядка 200 тысяч человек. Как сообщает автор вышеупомянутой книги «Димитрий Донской и Куликовская битва», это были те самые воины, которые еще недавно ломали копья и мечи в кровопролитных схватках друг с другом. Но теперь они стали словно братья…

8 сентября 1380 года воинство русичей вышло против орды монголо-татар. Эта битва навсегда вошла в историю под названием Куликовской, и именно она принесла её победителю князи Дмитрию прозвище Донской – Куликово поле находится недалеко от места впадения в реку Дон реки Непрядвы.

Сражение на Куликовом поле положило начало краху иноземного ига на Руси. Дмитрий Иванович в бою принимал личное участие, часто рисковал жизнью, проявлял чудеса доблести и тем самым подавал пример остальным. Об этом подробно рассказывается в очерке Д. И. Иловайского «Куликовская победа Дмитрия Ивановича Донского» (1880): «Он переменил несколько коней, сражаясь в передовом полку; когда же обе передовыя рати смешались, отъехал к великому полку. Но дошёл черёд до сего последнего, и он опять принял личное участие в битве. А противник его хан Мамай со своими ближними темниками и телохранителями наблюдал сражение с вершины Краснаго холма».

Значение Куликовской битвы и роли в ней Дмитрия Донского поистине велико. Она стала отправной точкой не только к полному освобождению от монголо-татарского гнета, но и к прекращению междоусобиц внутри Руси.

За время своего 30-летнего правления Дмитрий Иванович прославился не только как мудрый военачальник и отважный воин. История запомнила его и блестящим государственным и религиозным деятелем: князь добивался независимости русской православной церкви от Константинополя, по его указу в Москве были возведены первый белокаменный Кремль, Симонов и Андроников монастыри, вышла в обращение первая серебряная монета.

Достижениями успехов – как ратных, так и политических – Дмитрий Донской был обязан многому, в том числе и счастью в семье. Вдохновением для него была супруга Евдокия. «Мы много видели в Древней Руси добродетельных княгинь и счастливых браков, но брак Димитрия Иоанновича Московскаго отличался особым благословением Божиим; юная княгиня Евдокия была совершенно исключительной женщиной по своей необыкновенной набожности, кротости и глубокой привязанности к мужу... В этом семейном счастье и черпал Димитрий свои необыкновенныя силы для борьбы с теми неожиданными, сложными и чрезвычайно грозными обстоятельствами, которыя сопровождали всё его великое княжение», – написано в раритетном издании «Сказания о русской земле» (1913), цифровую версию которого можно изучить на портале Президентской библиотеки.

Дмитрий Донской скончался в 1389 году. Перед смертью он передал престол своему сыну Василию. Впервые без разрешения Золотой Орды…

В 1988 году Дмитрий Донской был канонизирован Поместным собором Русской православной церкви, встав в один ряд со святым князем Александром Невским, флотоводцем Федором Ушаковым и другими прославленными воинами.

В годы Великой Отечественной войны была сформирована танковая дивизия «Дмитрий Донской», которая служила примером мужества и героизма в борьбе против фашистов.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки