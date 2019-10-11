Главный злодей российского кино с моноспектаклем «Записки сумасшедшего» выступит в Абрау-Дюрсо

/Культура/

Осталось ли сегодня место для человеческих отношений, сочувствия, да и просто для общения в новом мире? Этим вопросом в безумии современного мира задается каждый.

Как сохранить себя в современном мире? Как не сойти с ума? Как совместить социалистическое детство и капиталистическую жизнь? Есть ли место человеческим отношениям и гуманистическим ценностям в условиях сегодняшнего жесткого прагматичного «западного» общества?

Ответы в словах бессмертного Николая Гоголя в «Записках сумасшедшего» и у «ранней» Светланы Алексиевич в «Время секонд хенд».

Уникальный проект сотрудничества Германии и России через много лет после разрушения Берлинской стены. Спектакль по произведениям Н. Гоголя и С. Алексиевич в постановке немецкого режиссера Моники Добровляньска пытается дать ответ на вопрос, что мы потеряли и что приобрели, когда капитализм вошел в нашу жизнь.

Режиссер: Моника Добровляньска.

В главной роли: Анатолий Кот.

Популярность к Анатолию Коту пришла благодаря роли князя Владимира Друцкого в исторической ленте «Анастасия Слуцкая» (2003), которая была по достоинству оценена на различных кинофестивалях. На сегодняшний день у Анатолия Кота более 70 ролей в кино, среди которых «В августе 44-го», «На безымянной высоте», «Анастасия Слуцкая», «Последний бронепоезд», «Точка», «Щит отечества», «День Учителя», «Мой папа – Барышников», «Брестская крепость», «Битва за Севастополь», «Жизнь после жизни», «Чужая дочь», «Купи меня», телесериалы «Маргоша», «Солдаты», «Молодежка» и многие другие.

Когда - 12 октября 2019 года в 18.00

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''