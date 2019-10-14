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Выставка художников в Новороссийске

Ежегодная выставка членов Новороссийского отделения Союза Художников России является своего рода отчетом перед зрителями.

Год- это много и мало. Работы говорят за авторов. Они очень разнообразны, но в основном прослеживается связь с традициями отечественной академической школы. Живописный раздел по большей части представляет любимый зрителями реализм – самое сложное и самое настоящее из всех живописных направлений. Но интересны и удивительны работы художников, ищущих новые пути в искусстве.
Представлены художники разных поколений и разные техники исполнения. Традиционные холст-масло порой неузнаваемы и поражают воображение. Как всегда достойно выглядит графический раздел – акварель, пастель.
А художественный текстиль – батик – отличает элегантная утончённость. На сегодняшний день искусство членов Союза Художников России Новороссийска – это насыщенный и разнообразный мир людей, для которых вся жизнь – творчество.

Источник: правление НгоВТОО"СХР"

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Категория: Новости / Культура

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