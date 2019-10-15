Сегодня в Костромском ТЮЗе - премьера!

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15 октября в Костромском ТЮЗе премьера яркого и в самом прямом смысле – динамичного спектакля.

«Корнейчуковина» в постановке Александра Кирпичёва - это уже его третья режиссерская работа за неполный год существования Театра юного зрителя, воссозданного на базе Костромского государственного драматического театра имени А. Н. Островского.

Из множества сказок Корнея Чуковского для постановки режиссёр выбрал три: «Краденое солнце», «Бармалей» и «Айболит». Как герои, сошедшие с книжных страниц, живут на театральной сцене и отзываются в сердце зрителя, для чего пользуются смартфоном, на что способна дружба и что им помогает верить в чудеса, костромичи - и взрослые, и юные увидят и почувствуют собственными глазами.

Премьера состоялась только сегодня, а первые несколько спектаклей уже проданы. Так что следите за театральной афишей, а пока слово - арт-обозревателю информационного портала СМИ44 Ирине Пекарской, одной из первых в Костроме посмотревшей «Корнейчуковину».

Ирина Пекарская, театральный критик, член СТД РФ:

«Корнейчуковина» в постановке Александра Кирпичёва не имеет ни ноты фальши, характерных для большинства постановок для детей. Кроме вкуса режиссёра, его чувства стиля важно и то, что он ориентировался не на детей, а на более широкую аудиторию. Спектакль порадует и студентов, и самых серьёзных взрослых – если, конечно, они не прочь посмеяться.

Постановку по сказкам Корнея Чуковского «Краденое солнце», «Доктор Айболит», «Бармалей» отличает цельность, стилевая законченность и бешеный драйв. Поставленная в русле школы легендарного Всеволода Мейерхольда, в постоянном движении, когда артист, тело артиста и есть инструмент создания спектакля, «Корнейчуковина» не отпускает ни на секунду, мало того, возникает желание включиться в игру – отбивать ритм, подпевать и пританцовывать (хореография, пластика – Валентина Толубаева и Анастасия Краснова). И ритм этот полностью подчиняется стихотворной строке автора текста, артисты буквально смакуют специфическую музыкальность Чуковского.



Декораций немного – 10 кубов с разноцветными гранями, тройка пляжных мячей – почти всё. Сценография Елены Сафоновой бывает настолько разнообразна, что, кажется, будто в Театре им. А.Н.Островского работает не один, а несколько художников-постановщиков. Известные всем сказки превратились в занятную игру. «Краденое солнце», например, стало считалкой с распределением ролей. В этой игре множество превращений и фокусов, взаимодействие между артистами – как в едином механизме. В сходном стиле в 2019 году выпустил, например, «Сказку о золотом петушке» Искандэр Сакаев в театре «Левендаль» (г.Санкт-Петербург). Между участниками постоянно что-то происходит, нет ни секунды паузы и при этом ощутима увлечённость, взаимный интерес и доверие артистов друг к другу. Притом сравнение актёрского ансамбля с цельным механизмом уже не фигура речи, так как нескольких эпизодах партнёры становятся одним организмом, дополняя один другого, создавая единое гротескное тело. Ну, или тело разъятое – помните зайчика, который попал под трамвайчик? Ему таки пришили ножки прямо на глазах у разновозрастной публики.



Каждого из участников постановки можно отметить особо, но команда не маленькая. Например, до сих пор никогда не видела таким трогательно-эмоциональным обычно закрытого Тимура Бакирова. Никиту Токарева зритель уже знает как характерного комедийного актёра. Эта парочка – Медведь с Крокодилом. Гротескный миниатюрный Бармалей – депутат от запуганных хищников, никого не может напугать, в принципе, тем более таких разбойных детей, которые умудрились закошмарить пол Африки. Бармалея играют два человека сразу, а кто и как – не стоит рассказывать – сюрприза не будет.



Другой важный момент – в этой игре, очевидно, что артисты – люди все разные, с разными темпераментами, характерами. И эта их разность, их горящие глаза, ироничные, смешливые, капризные, наивные, в этом артистическом клубке – ценность. Исполнителей-рассказчиков-игроков не стали превращать в детей. Артисты больше похожи на студентов в летнем лагере – одет кто как хочет, ярко, практично, фенечки, бижутерия, макияж, цветные вихры то тут, то там. Молодёжно.



Мир меняется, стремительно – каждый новый год привносит своё в картину мира. Меняются и ценности, и стиль общения между людьми. Нередко театр игнорирует происходящее, стараясь изображать мир по старым схемам. Смартфон очень сильно повлиял на жизнь людей – сегодня, даже если встречаются двое, рядом всегда есть ещё парочка сущностей – телефоны, интернет. Постановщики «Корнечуковины» включили этот момент в игру – ребята несколько раз не просто делают селфи, но и живо интересуются, что же получилось.



Постановку подмывает назвать музыкальной, хотя музыки звучит не так уж и много. Ребята сами отбивают ритм, иногда даже используют ударные инструменты, но чаще это хлопки, топот – разные звуки, которые можно извлечь из окружающих предметов.

Артисты исполняют а-капелла небольшую джазовую композицию – кстати, очень неплохо. Звучит и хип-хоп. И Чайковскому нашлось место. Но эти кажущиеся несочетаемыми стили и ритмы здесь не звучат какой-то жуткой эклектикой и мешаниной; звуковое-шумовое сопровождение спектакля сделано композитором Еленой Лебедевой деликатно и со вкусом. Звуковая партитура спектакля составлена по принципу сонаты – в ней, очевидно, несколько частей – 3-4, каждая из которых отличается от другой, но развивает тему, заданную в начале.

К коде, к финалу спектакль вышел на очень верный тон – зрители услышали незабываемый, со специфическими мягкими глухими согласными голос Корнея Чуковского. Сначала короткие реплики, затем целые фразы. Селфи с детским классиком – не это ли доказывает его вечность.

Источник: http://smi44.ru/news/culture/segodnya-v-kostromskom-tyuze-premera/?fbclid=IwAR187GRRNa25KFudz2GtynJpO6Bo5_9nZp1yMGNkS_k94rq1EDTX-YQ_w9Q