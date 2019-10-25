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Запуск самого дорогого российского кинопроекта «Мастер и Маргарита» откладывается

Запуск проекта «Мастер и Маргарита» режиссера Николая Лебедева откладывается на год-полтора. Об этом заявил сам режиссер. Напомним, художественный фильм по одноименному роману Михаила Булгакова должен был стать самым дорогим проектом российского кинематографа последних лет. Бюджет картины оценили в 800 миллионов рублей.

Проект получил поддержку Фонда кино. Съемки должны были начаться весной 2020 года.

О причина паузы в запуске проекта радио Sputnik рассказал режиссер картины Николай Лебедев.

««Мастер и Маргарита» -  очень сложное произведение и не только в философском плане, но и в плане производственном. Его очень сложно переносить на экран, поскольку требуются очень серьезные средства. Это картина историческая, что само по себе уже сложно, но в «Мастере и «Маргарите» две эпохи, то есть, это дважды историческая картина, плюс еще фэнтезийные элементы, которых достаточно много, включая Кота Бегемота. Все это необходимо подготовить, с одной стороны, а с другой на это требуется достаточно большая сумма. Сейчас проект формируется, пакетируется. И, дай Бог, через год можно будет входить в подготовительную базу, поскольку предподготовка, все работы, связанные с организацией, структурированием, с творческими вещами сделаны. Осталось построить декорации, пошить костюмы и запуститься», - отметил режиссер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Культура

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Запуск самого дорогого российского кинопроекта «Мастер и Маргарита» откладывается

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