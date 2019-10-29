Сборная Снежногорска решила выступить в КВН, несмотря на смерть участницы

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Таким стало решение капитана команды, вдовца Евгении Жариковой. И команда выступила достойно и вышла в финал сезона 2019 года.

После смерти Евгении Жариковой, выступавшей за сборную Снежногорска в КВН, ее вдовец и члены команды решили не отменять выступление в полуфинале Высшей Лиги. Об этом нам сообщил администратор Мурманской региональной лиги КВН Никита Шунин.

Евгения Жарикова скончалась в понедельник в московской клинике. В сентябре у неё обнаружили рак.

О смерти Евгении сообщил сегодня в контакте её муж, капитан сборной Снежногорска Сергей Жариков. Он поблагодарил за поддержку тех, кто откликнулся на просьбу о помощи — на лечение Евгении собирали деньги всем миром. Между тем в аккаунте команды в соцсети появлялись фотографии Сергея на репетициях с командой.

Звезда сборной Снежногорска не дожила до своего сорокалетия всего несколько дней, а её команда выступила в полуфинале Высшей лиги КВН.

«Сейчас идёт генеральный прогон — сообщил «МК» администратор Мурманской региональной лиги КВН Никита Шунин - Ничего менять не собираемся. Это было волевое решение капитана Сергея Жарикова — выступать. Сейчас что-либо ещё комментировать не буду, простите».

У Евгении осталось двое детей.

Источник: https://www.mk.ru/social/2019/10/07/sbornaya-snezhnogorska-reshila-vystupit-v-kvn-nesmotrya-na-smert-uchastnicy.html