Владимир Синяговский побывал на юбилеи Дома культуры

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В пятницу свой 40-летний юбилей отпраздновал Дом Культуры Кабардинского сельского округа, который был построен в 1979 году. Это было большое событие для села.

Учреждение стремительно развивается, и сегодня в его стенах работает 30 клубных формирований с охватом более 450 человек, которые ведут большую культурно-досуговую работу и участвуют в мероприятиях различного уровня достойно представляя свою малую Родину и муниципалитет в целом.

С юбилеем работников, педагогов и артистов учреждения поздравил депутат Госдумы Владимир Синяговский.

«Пусть в стенах этого заведения каждый сможет раскрыть свой талант и показать свои способности. Пусть дети получат верные знания и увлекательный досуг. Пусть все педагоги будут уважаемы и успешны в своей деятельности. Пусть родители будут добры и внимательны к своим детям. Пусть всегда в ваших сердцах звучит музыка, здоровье будет крепким, а в семьях всегда будет добро, тепло и радость! Мира и добра!» - пожелал в своем поздравительном слове Владимир Синяговский.