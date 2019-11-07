РЕН ТВ снимает новый сериал c Епифанцевым, Пореченковым и Жижикиным

/Культура/

7 ноября стартовали съемки остросюжетного боевика «Сержант». Премьера намечена на весну 2020 года.

Телеканал РЕН ТВ продолжает производство контента для настоящих мужчин. Предыдущие проекты – «Отцы» и «Смерш» – собрали у телеэкранов миллионы зрителей и стали хитами в сети. На весну 2020 телеканал планирует очередную премьеру: четырёхсерийный боевик, который расскажет о трудностях гражданской жизни сержанта спецназа и его борьбе за справедливость. Главную роль исполняет Владимир Епифанцев.

По заказу РЕН ТВ производством «Сержанта» занимается кинокомпания «Альянс». Именно эта кинокомпания была производителем популярного среди мужской аудитории сериала «Кремень» с Владимиром Епифанцевым и знаменитого боевика «День Д» с Михаилом Пореченковым. Продюсерами стали генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин, исполнительный продюсер телеканала Анатолий Тупицын и генеральный продюсер кинокомпании «Альянс» Максим Королёв. Режиссёр – Олег Галин.

Герой Епифанцева – молчаливый и суровый мастер военного дела, которого разъедает изнутри вина за гибель своего взвода. Он становится случайным свидетелем убийства и находит компромат на крупного бизнесмена, после чего на него начинается охота.

«Он просто не вписывается в гражданскую жизнь. Такое бывает. Его место там, на войне. Он решил отсидеться, но война его всё равно достала», – рассказывает о своём персонаже Владимир Епифанцев.

Роли главных антагонистов сериала исполняют Михаил Пореченков и Игорь Жижикин. Персонаж Пореченкова – хладнокровный и жестокий бизнесмен Рафаэль, заклятый враг главного героя и источник всех проблем в сериале. Персонаж Жижикина по прозвищу «Хохол» является правой рукой Рафаэля. Уничтожение Сержанта становится для него основной целью, ради которой он пойдёт на всё. Также в «Сержанте» можно будет увидеть Сергея Бадюка и Викторию Тарасову, известную по сериалам «Глухарь» и «Карпов».

Точная дата премьеры пока держится в секрете.

Источник: пресс-служба