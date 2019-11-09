Александра Пахмутова раскрыла секрет долголетия песен

/Культура/

Девятого ноября свой 90-летний юбилей отмечает Александра Пахмутова. Накануне праздника композитор рассказала, почему есть песни-однодневки, а есть те, которые мы помним и поем десятилетиями.

По словам Александры Пахмутовой, хорошая песня – это всегда про жизнь, про ценности, которые существуют при любой власти.

«Песня в музыке считается самой простой, она самая маленькая. Но, когда говорят о таком понятии, как общечеловеческие ценности, вот в песне, в этом маленьком жанре, там и есть общечеловеческие ценности. Песня жила всегда. У песни много миссий, песня утешает, призывает. А еще у песни есть миссия - защищать униженных и оскорблённых.. Политики могут меняться, как угодно. Им хочется строить капитализм - стройте. Но никогда нельзя обидеть мать, это - преступление всегда, при коммунизме, при чем хотите. Обидеть ребенка - это нельзя. Относиться плохо к девушке, которую ты любишь, это плохо всегда. Если идет война, молодому человеку быть равнодушным, не иметь желания защитить родину - это плохо всегда. А песня - это правда».

Александра Пахмутова - народная артистка Советского Союза, лауреат двух государственных премий СССР, композитор, автор почти 400 всеми любимых песен. Среди них: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Команда молодости нашей», «Орлята учатся летать», «Как молоды мы были», «Птица счастья», «Беловежская пуща», «Надежда», «Старый клен», «Нежность» и многие другие. Многие композиции она написала в соавторстве с супругом, поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Кроме того, Александра Пахмутова активно работала для кино. Она написала музыку к таким фильмам, как «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Рожденная революцией».

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/