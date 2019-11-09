Полемика вокруг произведений И. С. Тургенева: «…я хочу истины, а не спасения…»

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«Какой бы я ни был атом, я сам себе владыка; я хочу истины, а не спасения; я чаю его от своего ума, а не от благодати…», – эти слова великого литератора приводятся в издании «Письма И. С. Тургенева к Паулине Виардо», доступном на портале Президентской библиотеки.

9 ноября 2019 года исполняется 201 год со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) – корифея русской словесности, оставившего после себя шесть романов, множество повестей и пьес, большое количество рассказов и не имеющих себе равных по силе лиризма стихотворений в прозе. Год назад, к 200-летнему юбилею писателя, Президентская библиотека представила на своём портале богатейшую коллекцию И.С.Тургенев , в которой можно найти не только электронные копии произведений автора, но и совершенно эксклюзивные материалы: «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» Н. Страхова (1885), «Тургенев в его произведениях» А. Незеленова (1885), «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников» (1930), «Письма И. С. Тургенева к Паулине Виардо» (1900) и другие, напечатанные в журналах: «Русский вестник», «Наблюдатель», «Русская старина», «Вестник Европы».

В биографическом очерке Н. Плисского «Иван Сергеевич Тургенев» (1883) повествуется, что родился будущий писатель в Орле. Историк русской литературы А. Смирнов в раритетной книге «И. С. Тургенев» (1908) пишет: «…мать Тургенева, бывшая всегда полновластною владыкою дома, олицетворяла собой то опьянение властью, которое создавалось крепостным правом. "Драли меня, – рассказывал Тургенев, – за всякие пустяки чуть не каждый день"». Это, со слов Смирнова, одна из причин «той глубоко-грустной ноты, которая звучит во всех произведениях Тургенева, от первого до последнего». Спасала впечатлительного, не по годам развитого отрока природа Спасского, – подмечается в доступном на портале Президентской библиотеки «Собрании сочинений Аполлона Григорьева» (1915).

Будучи студентом Московского, а затем Петербургского университетов, Тургенев уже приобретает имя в литературе. Рассказ в стихах «Параша» начинающего автора был издан в 1843 году. Публикация вызвала восторженный отзыв Белинского, который поспешил познакомиться с Тургеневым. Авторитетный критик в издании 1908 года «И. С. Тургенев» писал: «Беседы и споры с ним отводили мне душу. Отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры… <…> Русь он понимает».

Читателей в этом убедили «Записки охотника», опубликованные в начале 1852 года. «Издание отдельной книгой "записок" против крепостного права, – пишет А. Смирнов, – такое событие сочтено было крайне нежелательным, недопустимым. <…> Тургенева выслали на жительство в его имение Спасское-Лутовиново "без права выезда"».

Орест Миллер в исследовании «Русские писатели после Гоголя» (1886), доступном в электронном читальном зале Президентской библиотеки, отметил, что изначально многие недоумевали, как цензура пропустила «Записки охотника», общий смысл которых сводился к отрицанию крепостного права. «Этот роковой общий смысл, – подчёркивает Миллер, – Тургенев обнаружил ещё в сороковых годах XIX века, ведь до того наша литература в лице крупных своих представителей умела как-то оставаться безучастною ко всему этому. Известно, что и Пушкин почти не подходил к народу с этой стороны. Даже у Гоголя на язву крепостного права указывалось только косвенным образом».

«Записки охотника» окончательно упрочили литературную славу Тургенева, причём не только на родине. Знаменитые Мопассан, Золя, Флобер, братья Гонкуры в значительной степени выработали свои эстетические взгляды под влиянием произведений Тургенева и личных встреч с ним. С 1847 года Иван Сергеевич жил большей частью за границей, преимущественно в Париже, где сдружился с артистической четой Виардо.

Выход в свет четвёртого романа Тургенева «Отцы и дети» в 1861 году стал настоящим событием. Перечитать его можно, обратившись к « Полному собранию сочинений И. С. Тургенева. Т. 2». Почти сразу же вокруг романа завязалась ожесточённая литературная полемика. В мартовской книжке «Русского вестника» появилась раздражённая статья М. Антоновича «Асмодей нашего времени», обвинившая Тургенева в бездарности и клевете на молодое поколение. В ответ на страницах того же журнала появилась статья Д. Писарева «Базаров», где роману была дана высокая оценка.

«Всё наше поколение, – утверждает Писарев, – со своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа… Его образы живут своею жизнью; и ему становится невозможным помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни в аллегорию с нравственною целью и с добродетельною развязкою».

Созвучна мнению Писарева и статья критика Н. Страхова, опубликованная в сборнике «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» (1885): «Базаров представляет живое воплощение одной из сторон русского духа. Мы вообще мало расположены к изящному. Мы для этого слишком трезвы, слишком практичны. Восторженность и высокопарность нам не по нутру; мы больше любим простоту, едкий юмор, насмешку. А на этот счёт, как видно из романа, Базаров сам великий художник».

Проживая в Баден-Бадене, Тургенев написал свой самый крупный роман «Новь», который был опубликован в 1877 году в журнале «Вестник Европы». Кроме того, Иван Сергеевич был превосходным переводчиком как прозы, так и поэзии: он перевёл на русский язык Байрона, Шекспира, Гёте, Уитмена.

Скончался Иван Сергеевич Тургенев 22 августа (3 сентября) 1883 года в Буживале – пригороде Парижа, истерзанный тяжёлой, так и не диагностированной врачами болезнью. По свидетельству критика и историка литературы П. Анненкова, это было противостояние между «невообразимо мучительным недугом и невообразимо сильным организмом». На отпевание Тургенева в русской церкви в Париже собралось около 500 человек, включая известных литераторов и деятелей искусства того времени. По воле покойного его тело было доставлено в Петербург. Похоронили писателя на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки