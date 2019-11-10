/Культура/

Страна отметила юбилей великого композитора

Москва. Большой театр. Идет концерт Александры Пахмутовой. Юбилей. Молодость оперная и театральная. Президент России. В зале весь наш бомонд. Вся история Великой России через музыкальный ряд Пахмутовой и стихи Добронравова.

"Как молоды мы были..." в исполнении Градского - это гимн страны! 
Петров стихами про московское ополчение пронзил насквозь и сердце, и душу.... 
Включайте срочно Россию 1. Еще успеете. Ну или в интернете обязательно посмотрите. 
Сейчас Басков о Сталинграде, но не трогает... 
Елисей из "Синий птицы" - как вырос... 
Кубанский хор в Большом. Гордость за наших берет. 
Балет, смотрю, новое увлечение композитора. "Дубровский". Теперь "Русалочка". 
Легенды спорта: Латынина, Третьяк, Едешько, Фетисов и громогласный Губернеев. 
Легенда Валентина Терешкова на сцене. Уникальная возможность - увидеть их вместе с Пахмутовой. 
Опозорился Газманов, который пел песню Пахмутовой по бумажке... 
Лещенко был неугомонен, но очарователен со своим олимпийским мишкой...

Юбилей Пахмутовой отметила вся страна! Долгие лета...
Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

В Красноармейском районе профсоюзные юристы рассказали гражданам о трудовых правах

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Специалист Минздрава объяснил малое количество приверженцев ЗОЖ в России

Военный эксперт оценил операцию против финансистов ИГ* в Дагестане

Российский архитектор: Нотр-Даму мы всегда поможем

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!