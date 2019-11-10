Страна отметила юбилей великого композитора

/Культура/

Москва. Большой театр. Идет концерт Александры Пахмутовой. Юбилей. Молодость оперная и театральная. Президент России. В зале весь наш бомонд. Вся история Великой России через музыкальный ряд Пахмутовой и стихи Добронравова.

"Как молоды мы были..." в исполнении Градского - это гимн страны!

Петров стихами про московское ополчение пронзил насквозь и сердце, и душу....

Включайте срочно Россию 1. Еще успеете. Ну или в интернете обязательно посмотрите.

Сейчас Басков о Сталинграде, но не трогает...

Елисей из "Синий птицы" - как вырос...

Кубанский хор в Большом. Гордость за наших берет.

Балет, смотрю, новое увлечение композитора. "Дубровский". Теперь "Русалочка".

Легенды спорта: Латынина, Третьяк, Едешько, Фетисов и громогласный Губернеев.

Легенда Валентина Терешкова на сцене. Уникальная возможность - увидеть их вместе с Пахмутовой.

Опозорился Газманов, который пел песню Пахмутовой по бумажке...

Лещенко был неугомонен, но очарователен со своим олимпийским мишкой...

Юбилей Пахмутовой отметила вся страна! Долгие лета...