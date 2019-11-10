Страна отметила юбилей великого композитора
Москва. Большой театр. Идет концерт Александры Пахмутовой. Юбилей. Молодость оперная и театральная. Президент России. В зале весь наш бомонд. Вся история Великой России через музыкальный ряд Пахмутовой и стихи Добронравова.
"Как молоды мы были..." в исполнении Градского - это гимн страны!
Петров стихами про московское ополчение пронзил насквозь и сердце, и душу....
Включайте срочно Россию 1. Еще успеете. Ну или в интернете обязательно посмотрите.
Сейчас Басков о Сталинграде, но не трогает...
Елисей из "Синий птицы" - как вырос...
Кубанский хор в Большом. Гордость за наших берет.
Балет, смотрю, новое увлечение композитора. "Дубровский". Теперь "Русалочка".
Легенды спорта: Латынина, Третьяк, Едешько, Фетисов и громогласный Губернеев.
Легенда Валентина Терешкова на сцене. Уникальная возможность - увидеть их вместе с Пахмутовой.
Опозорился Газманов, который пел песню Пахмутовой по бумажке...
Лещенко был неугомонен, но очарователен со своим олимпийским мишкой...