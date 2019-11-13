Мир Достоевского раскрывает Президентская библиотека

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Достоевский является выразителем перед миром всех глубин русского духа, гениальным творцом всех бродящих, скрытых, таинственных его сил, живым символом загадочного царства русской души и народа, его исканий и его надежд, – отмечено в книге А.Закржевского Карамазовщина. Психологические параллели: Достоевский. Валерий Брюсов. В.В.Розанов. М.Арцыбашев, ознакомиться с которой можно на портале Президентской библиотеки.

11 ноября 2019 года исполнилось 198 лет со дня рождения писателя, мыслителя и публициста Фёдора Михайловича Достоевского. На портале Президентской библиотеки представлена электронная коллекция Ф.М.Достоевский(1821–1881). Мир Достоевского, в которую вошли цифровые копии редких изданий, например: Дневник писателя за 1877 г., Воспоминания А.Г.Достоевской, Письма Достоевской А.Г. Никольскому Б.Вл.. Здесь же можно посмотреть материалы о жизни и творчестве писателя, исследовательские работы прошлого века и авторефераты диссертаций наших дней.

Судьба Достоевского складывалась довольно сложно. Решив всецело посвятить себя литературе после окончания Инженерного училища в Санкт-Петербурге, Фёдор Михайлович садится за роман «Бедные люди» и после ряда мучительных для неопытного литератора переделок отдаёт его в печать. Успех был оглушительный! Вокруг начинающего прозаика почти сразу же сложился литературный кружок. Но молодой Достоевский искал ответы на «проклятые вопросы» и за гранью беллетристики: весной 1847 года он становится посетителем «пятниц» М. В. Петрашевского.

Участие в организации тайной типографии для печатания воззваний к крестьянам и солдатам не обошлось без последствий: в апреле 1849 года Достоевского в числе других «петрашевцев» арестовали. Восемь месяцев он провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Об этом периоде жизни писателя рассказывается в статье литературного критика, историка А. Милюкова «Фёдор Михайлович Достоевский», опубликованной в одном из номеров исторического журнала «Русская старина» в 1881 году. Автор, посетив Достоевского в крепости, пишет: «Брякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки. Несмотря на восьмимесячное заключение в казематах, они почти не переменились: то же серьезное спокойствие на лицах <…>. Ни малейшей жалобы не высказали ни тот, ни другой на строгость суда или суровость приговора».

Высшего напряжения ситуация достигла 22 декабря 1849 года, когда писатель вместе с товарищами-петрашевцами ожидал на Семёновском плацу исполнения смертного приговора. Однако по воле Николая I казнь была заменена 4-летней каторгой с лишением «всех прав состояния».

Годы каторги стали для Фёдора Михайловича стадией философского осмысления жизни, напряжённых поисков духовного пути в ней как отдельно взятого индивидуума, так и Державы в целом. В издании «Светила русской мысли. [Вып. 1]. Толстой, Достоевский, Влад. Соловьев» – 2 т. (1904–1905) в главе «Социология. Государство и социализм» трактуются такие взгляды Достоевского: «Народы слагаются и движутся силою иною <…>. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти – дух жизни, как говорит писание, «река воды живой», иссякновением которой так угрожает Апокалипсис».

Достоевский считает, что к апокалипсису могут привести «бесы», революционеры без духовных корней, природу которых он исследует позже в романе «Бесы», а к изучению предпосылок их появления приступит ещё на каторге, в горниле которой выковывались его убеждения, изложенные в упоминавшемся выше издании «Светила русской мысли. [Вып. 1]. Толстой, Достоевский, Влад. Соловьев».

Каторга не ожесточила писателя, а лишь ускорила созревание его гражданских качеств. «Достоевский до Сибири – это молодой инженерный офицер, обнаруживший незаурядный литературный талант. <…> Из Сибири вернулся совершенно другой человек – не только великий писатель, дарование которого прошло закалку в горниле истинных, а не выдуманных страданий, но и человек несгибаемого гражданского мужества», – отмечается в видеолекции «Духовное рождение Ф. М. Достоевского в Сибири: книга судьбы "Записки из Мертвого дома"» (2014).

В электронную коллекцию также вошли современные научные работы о литературном наследии классика. Среди них можно найти авторефераты диссертаций на темы: «Евангельская притча в авторском дискурсе Ф. М. Достоевского», «Исповедальность как принцип становления поэтики художественной прозы Ф. М. Достоевского», «Художественная логика стыда в прозе Ф. М. Достоевского», «„Записки из подполья“ Ф. М. Достоевского в контексте авторского мифа о богоборчестве» и многие другие. О логике психологического анализа в произведениях Достоевского размышляет О. Даниленко в автореферате диссертации: «Психологический анализ в творчестве Ф. М. Достоевского формировался на основе глубокого философски-религиозного осмысления проблем совести, своеволия, свободы и страдания в человеческой судьбе, трагического несоответствия в бытийном мире идеального и реального».

Именно на основе психологического подхода и философско-религиозного осмысления истоков духовности родились впоследствии великие романы Достоевского: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Бесы».

Исследователь творчества Достоевского А. Закржевский отмечает, что в этих произведениях писатель «измерил глубины <…> страсти и дал картину с провалами в такие недра, где горение плотское становится огнём духа».

«Ведая, как никто, исстрадавшуюся душу русского человека, из какого бы общественного слоя он ни был, – писал барон М. Таубе в статье "Памятка о Ф. М. Достоевском" (1906), – Ф. М. любил всецело этого русского человека и, любя его душу, знал, на что эта душа способна».

Стоит отметить, что Ф. М. Достоевский состоял в добрых, товарищеских отношениях с обер-прокурором Святейшего Правительствующего Синода Константином Петровичем Победоносцевым. Они давно, с юности, знали друг друга, и каждый из них выковывал свои характер и воззрения, проходя испытания. Достоевский посещал Победоносцева на службе, результаты этих встреч еще ожидают исследований историков и литературоведов.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки