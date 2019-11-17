Вадим Дуда: Россию ждет «Ренессанс библиотек»

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Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал о «Ренессансе библиотек» в России в ближайшем будущем.

Большое количество библиотек, не только «Ленинку», но и муниципальных, сельских библиотек в будущем ждет настоящий Ренессанс. На это есть три основные причины, рассказал в интервью радио Sputnik на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума генеральный директор российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

«Первое – государству стало очевидно, что сообщество образованных, успешных людей, обладающих доступом к достоверной надежной информации – большой ресурс, залог будущего. На этом основаны, в том числе, успехи в экономике, это напрямую влияет на качество жизни людей. Второе – появляется мода на образование, интеллект, особенно среди молодого поколения. Это хороший знак для библиотек. Третья важная причина – вы не найдете другого такого сообщества, как сотрудники библиотек, которые с таким трепетом относились бы к своей работе, так любили бы своих читателей и свое дело. Есть все основания для уверенности в счастливом будущем библиотек», – сказал генеральный директор российской государственной библиотеки.

Российская государственная библиотека координирует национальный проект – создание модельных библиотек в регионах России. За шесть лет в регионах появятся 660 современных модернизированных библиотек.

«Опыт запуска нашего нацпроекта – большая инновация в нашей отрасли, к нам обращаются коллеги из национальных библиотек крупных стран с просьбой помочь. Это новая роль для национальной библиотеки – не только национальные книгохранилище, не только источник национальных знаний, но и координатор проектов по совершенствованию библиотечной сети. Другой проект – «Национальная электронная библиотека», где мы пытаемся реализовать основную идею национальной библиотеки в современной цифровой среде. Все, что издается в нашей стране, должно попадать в эту библиотеку и быть доступным для наших читателей», – рассказал Вадим Дуда.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/