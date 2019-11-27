В КГИК прошел региональный семинар для библиотекарей

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На базе Краснодарского государственного института культуры состоялся Региональный научно–практический семинар "Креативные практики в информационно-коммуникационной сфере".

Он прошел в рамках фестиваля NAUKA0+ КУБАНЬ под руководством министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Участниками семинара стали преподаватели кафедры библиотечно-библиографической деятельности и информационных технологий КГИК, библиотекари образовательных учреждений (школ, ссузов) Краснодарского края, а также руководители, заместители руководителей, методисты публичных библиотек.

С приветственным словом к участникам семинара обратились проректор по научной работе и дополнительному образованию института Николай Денисов и ведущий консультант отдела науки и научно-технической политики министерства Оксана Копанева.

Во время семинара обсуждали инновационное развитие библиотек, роль бренда, используемые технологии, а также внедрение RFID-технологий в библиотеку КГИК и другие вопросы.

В рамках семинара также прошла презентация инновационного библиотечного проекта "Марвел-книга". Его разработчик – выпускник института культуры, методист "Централизованной библиотечной системы" Краснодара Никита Шестаков.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры