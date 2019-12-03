КГИК закупил современные музыкальные инструменты на 18 млн

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Краснодарский государственный институт культуры закупил современные высококачественные музыкальные инструменты на 18 млн рублей.

Всего в вуз поступит более 80 различных ударных, духовых, струнных музыкальных инструментов: пианино, фортепиано, скрипки, вибрафоны, кларнеты, тубы и другие. Часть из них уже доставлена в распоряжение института.

Все инструменты ультрасовременные и изготовлены известными мировыми брендами: "Yamaha", "Selmer", "Buffet", "Muramatsu", "Premier" и другими.

Средства для закупки новейших музыкальных инструментов выделены в рамках реализации федерального проекта "Творческие люди". Институт культуры по итогам 10 месяцев существования проекта показал один из лучших результатов в стране.

С помощью этих инструментов слушатели курсов повышения квалификации смогут получать еще более качественное обучение. Кроме того, поступившие музыкальные инструменты уже используются студентами вуза и воспитанниками Музыкального кадетского корпуса КГИК.

"Благодаря этому инструментарию, что мы получили и еще получим, мы уже можем конкурировать на мировом уровне. Мы имеем теперь такие же инструменты, как в крупных профессиональных оркестрах Франции, Германии, Америки. Они также помогут вывести на новый уровень исполнительство на духовых инструментах в нашем регионе. Потому что до этого не каждый артист мог позволить себе инструменты такого уровня. Это новая ступень качественного обучения и для студентов, и для участников наших мастер-классов в рамках федерального проекта. Потому что многие педагоги, которые к нам приезжают, к которым мы выезжаем, используют еще очень старые инструменты. У нас же они смогут работать с новейшими высококачественными моделями", – отметил заведующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов КГИК Владимир Метлушко.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры