«Суворов внушил врагам России высокое уважение к русскому оружию»

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«Цари меня хвалили, солдаты любили, друзья мне удивлялись, враги меня ругали, придворные надо мною смеялись. Езопом являясь при дворах, побасенками говорил я правду, был Балакиревым для пользы отечества и пел петухом, пробуждая сонливых, – так говорил о себе Александр Суворов; эти слова приводятся в сочинении Е. Желябужского «Александр Васильевич Суворов» (1873), доступном на портале Президентской библиотеки.

24 ноября 2019 года исполняется 290 лет со дня рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова (1730–1800) – непревзойдённого стратега и тактика, не проигравшего ни одной битвы. В честь прогремевших на весь мир побед его назвали графом Рымникским и князем Италийским. На портале Президентской библиотеки А.В.Суворову посвящена специальная коллекция, в которой представлены цифровые копии трудов самого военачальника, исследований историков и беллетристов, научно-популярных изданий, сборников документов и визуальных материалов.

Родился будущий полководец в семье генерал-аншефа Василия Ивановича Суворова – крестника Петра I. В раритетной книге Е. Желябужского «Александр Васильевич Суворов» (1873) рассказывается, что «Александра поили и кормили, лелеяли и холили как барчонка». После смерти матери он был отдан под надзор дядьки – бывалого солдата, служившего под началом Василия Ивановича и «видевшего многое на своём веку».

«Несмотря на ревностное откармливание, ребёнок оказался слабого телосложения, так что отец заранее предназначал ему сферу деятельности на гражданском поприще». В издании «Князь Италийский граф Суворов Рымникский» (1873) аргументы отца выглядят резонными: «Ну тебе ли тянуть солдатскую лямку, – говорил он иногда, – да ты и ружья-то не в силах поднять; ну какой же ты будешь солдат?».

Однако мальчик мечтал о военной службе, вопреки воле отца, и не только мечтал – действовал: в упоминавшемся выше издании Е. Желябужского «Александр Васильевич Суворов» (1873) отмечается: «Отчаяние продолжалось недолго. До невероятности усидчивый доселе в своих учебных занятиях, теперь он положил себе за правило часть времени уделять и на телесные упражнения. Скоро купание до глубокой осени, беганье и езда верхом сделались его любимыми забавами».

В книге «Суворов-солдат» (1900) российский военный деятель А. Геруа добавляет: «Бросив книги, он садился верхом, скакал часто в непогоду без всякой определённой цели, и усталый, промоченный дождём, пронизанный ветром мальчик возвращался домой. Все эти странности и неровности его характера, наряду с серьёзностью не по летам, поражали близких людей».

В 1742 году дворянин Александр Суворов был зачислен по своему желанию рядовым в Семёновский полк. Он решил добросовестно пройти все ступени военной карьеры, целиком испытав на себе нелёгкую долю простого солдата.

В электронной коллекции Президентской библиотеки есть книга В. А. Лунина «Граф Александр Васильевич Суворов, знаменитый герой русский» (1900), в которой известный писатель пишет о легендарном будущем полководце, представшим перед Екатериной II: «Суворов был небольшого роста, худощав и несколько сутуловат; лицо имел продолговатое, глаза голубые, выражающие великий ум, доброту и твёрдость характера. Проницательная Императрица Екатерина II обратила на него своё царское внимание и не ошиблась, так как Суворов был, можно сказать, украшением продолжительнаго и славнаго ея царствования, внушив врагам России высокое уважение к русскому оружию».

Впервые в боевых действиях Александр Васильевич Суворов проявил себя во время Семилетней войны в июле 1759 года около города Ландсберга, принадлежавшего тогда Пруссии. Малочисленный отряд под началом Суворова переправился вброд через реку и неожиданно оказался перед городскими воротами. По численности гарнизон в несколько раз превосходил силы, вверенные Александру Васильевичу, что не могло не встревожить солдат. Однако Суворов не пал духом, воскликнув: «Тем лучше! Ведь не считать же мы их пришли, а бить!».

Отличился Суворов и во время усмирения так называемой Барской конфедерации в Польше, которая ставила своей целью свержение короля и обострение отношений с Россией. В издании «Князь Италийский граф Суворов Рымникский» читаем: «Суворов уничтожил Барскую конфедерацию, и ему одному принадлежит вся честь и слава наших удачных действий в Польше, следствием которых было присоединение к России ея древнего достояния – Белоруссии». За беспримерную доблесть в этой кампании Екатерина II пожаловала военачальника орденом Святого Георгия – высшей воинской наградой – и чином генерал-майора.

Блистательные карьерные взлёты Александра Васильевича нередко вызывали жгучую зависть его сослуживцев и придворных. Длительное время он пребывал в сложных отношениях с Потёмкиным, приказы которого был вынужден исполнять. Вельможи, имеющие доступ к Екатерине, не раз пытались оговорить его в глазах императрицы, но всё это было напрасно. Весною 1796 года Суворов был послан в Тульчин, принадлежавший графу Потоцкому, как вдруг из Петербурга пришло горестное известие о смерти Екатерины. «Во время панихиды, которую он приказал отслужить по этому случаю, Александр Васильевич стоял на коленях и горько плакал…».

Вступивший на престол Император Павел Петрович сформировал своё собственное войско, вооружил и обучил его по германскому образцу, ввёл новое «потешное» обмундирование и строгую дисциплину, уволив со службы без объяснений сотни офицеров и солдат.

«С благоговением подданного, но откровенно высказал Суворов Императору свои мнения о различных нововведениях в войске. Слова Суворова оставались без последствий. Враги его всё представляли Императору в превратном виде, и любовь войска к Суворову, и даже самыя его странности. Суворову заметили даже, что его странности неуместны и что ими нарушается военная дисциплина. На это он ответил: «матушка Екатерина тридцать лет терпела мои причуды, и я шалил под Рымником и под Варшавою. Мне поздно перемениться!».

27 января 1797 года Суворов был уволен со службы. Ему было приказано ехать из Москвы в свое имение Колчанское, что, по сути, означало ссылку. Он находился под надзором и не мел права носить военную форму. Однако Александр Васильевич вёл достойный образ жизни и ждал своего времени: вставал рано и отправлялся на сельскую колокольню звонить, «слушал в церкви заутреню и обедню, исполнял должность пономаря и дьячка, пел на клиросе, читал Апостол, подавал священнику кадило... Обедал всегда у себя один, а после отдыха отправлялся гулять по деревне. Здесь он бегал и прыгал с ребятишками, слушал сельские и городские новости и сплетни».

Тем временем в Европе появился Наполеон Бонапарт – новый полководец и государственный деятель. Успехи французов беспокоили всех европейских монархов. Император Павел отправил в Австрию вспомогательный корпус под началом генерала Розенберга, но австрийский император обратился к российскому с просьбой назначить Суворова над союзными войсками, «имя которого было славно в Европе». Наступил день, когда у деревенского дома Александра Васильевича остановилась курьерская тройка с письмом Павла и сообщением о том, что австрийский император требует Суворова «в начальники своей армии и вручает ему судьбу Австрии и Италии». Старый фельдмаршал поцеловал этот рескрипт и тут же стал собираться в дорогу. Войска в Петербурге с ликованием услышали весть о его возвращении в действующую армию.

«Восторжествовало сердце старика-героя! Приняв под своё начальство союзное войско, Суворов выиграл десять сражений, взял 25 крепостей и восемьдесят тысяч французов в плен. Иностранные короли и императоры осыпали его наградами. Грудь Суворова не могла поместить на себе дарованных ему орденов. Император Павел I повелел воздавать почести Суворову, как ему самому», – отмечает В. А. Лунин в книге «Граф Александр Васильевич Суворов, знаменитый герой русский» .

Длинная череда великих побед Суворова пополнилась подвигами на горных высотах Швейцарии, о чём, в частности, рассказывает фильм «Суворов. Альпийский поход» (2012). В ноябре 1799 года ему было присвоено высшее воинское звание – генералиссимус.

Однако путь на Родину был долгим… За это время Павлу вновь наговорили на полководца, поэтому по возвращении в Петербург усталый и больной Суворов вместо Зимнего дворца остановился у родственника в Коломне, напротив Никольского рынка по Крюкову каналу. «Медленно, тихо и безропотно угасал герой; часто с тоской он говорил: «зачем я не умер там, в Италии». В 12 часов пополудни 6 мая 1800 года Александр Васильевич Суворов скончался. В день похорон «бесчисленные толпы народа теснились на улицах до Александро-Невской обители», где и был похоронен первый русский генералиссимус.

А. В. Суворов ушёл из жизни, успев оставить потомкам собственный Катехизис воина и гражданина великой Державы. В своих откровениях «Очерк жизни и деяний графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского» (1848) он пишет: «Потомство моё прошу брать мой пример: всякое дело начинать с благословением Божьим; до издыхания быть верным Государю и Отечеству; убегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы через истину и добродетель, которыя суть моим символом. Старость моя наступает, и должен я о моих делах скоро ответ дать Всемогущему Богу».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки