Названы неожиданные претенденты на звание лучшего фильма 2019 года

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В тени многомиллиардных блокбастеров в этом году затерялось несколько "правильных" фильмов. О них рассказал кинокритик Егор Москвитин.

"Мстители: финал", "Джокер", "Однажды в Голливуде" и "Холодное сердце 2" – это самые заметные премьеры 2019 года. Однако за блеском пиар-кампаний этих картин и огромными кассовыми сборами остались почти незамеченными "правильные" и "теплые" фильмы.

В мировом прокате к таким не очень заметным, но потенциально лучшим фильмам года можно отнести фильм "Прекрасный день по соседству". О фильме в интервью рассказал радио Sputnik кинокритик Егор Москвитин.

"Это удивительная история, в центре ее сюжета журналист, который должен написать статью о Фреде Роджерсе. Это бессменный телеведущий, на котором выросло не одно поколение американцев. Для американцев он, как для нас Николай Дроздов или Леонид Якубович. Журналист пытается найти подвох в самом святом человеке Америке, но вместо этого находит своего нового отца. Очень теплый, нежный, правильный фильм", - считает кинокритик

Главную роль в фильме "Прекрасный день по соседству" исполнил Том Хэнкс. В интервью радио Sputnik Егор Москвитин признался, что надеется, что актер получит за эту роль очередной "Оскар".

В российском прокате тоже были громкие премьеры. Фильмы "Дылда", "Бык", "Текст" оценили и зрители, и критики. Но за громкими премьерами у нас также выпали другие значимые фильмы. В интервью радио Sputnik Егор Москвитин посоветовал обратить внимание на картину "Простой карандаш".

"Если говорить о российских фильмах, то, наверное, самый сильный в этом году проект - это "Простой карандаш". Очень грустная история о художнице, которая пытается учить живописи и прививать чувство прекрасного детям в маленькой русской деревне, но сталкивается с сопротивлением. В итоге ее хождение в народ превращается в хождение по мукам" – рассказал кинокритик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/