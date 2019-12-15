В Краснодаре самые дорогие искусственные елки
Россияне предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками, выяснили аналитики Авито. Однако этот тренд не поддержали жители Краснодара – больше половины краснодарцев отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. В среднем по городу приобрести обязательный атрибут Нового года стало дороже: средняя стоимость искусственных елок выросла на 13% и оказалась самой высокой в России. Средняя стоимость живых выросла на 21%.
Какую новогоднюю елку выбирают россияне
В этом году больше половины россиян планируют в Новый год поставить у себя дома искусственную елку – 58% спроса пришлось на декоративные ели. Наиболее часто их выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).
Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Поклонников живой елки и аромата хвои в доме больше всего проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса.
В Краснодаре, как и в других 6 крупнейших российских городах, чаще выбирают живые елки, чем искусственные: 59% против 41%.
В целом по России популярность живых елок выросла на 10% за год, а искусственных – на 22% за год. Предложение живых и искусственных елей по стране также увеличилось за год: на 28% на 53% соответственно. Искусственные новогодние ели во всех 23 крупнейших городах стали предлагать чаще, в то же время в 4 из 23 – отмечено снижение предложения живых елей. Только в Иркутске предложение живых елей за год не изменилось.
Рейтинг городов по доле спроса на искусственные елки, 1 ноября – 9 декабря 2019 год, вся Россия
|
№
|
Город
|
Искусственные елки
|
Живые елки
|
1
|
Нижний Новгород
|
88%
|
12%
|
2
|
Иркутск
|
85%
|
15%
|
3
|
Тольятти
|
82%
|
18%
|
4
|
Казань
|
81%
|
19%
|
5
|
Ижевск
|
79%
|
21%
|
6
|
Самара
|
73%
|
27%
|
7
|
Новосибирск
|
71%
|
29%
|
8
|
Красноярск
|
69%
|
31%
|
9
|
Москва
|
68%
|
32%
|
10
|
Волгоград
|
65%
|
35%
|
11
|
Санкт-Петербург
|
65%
|
35%
|
12
|
Тюмень
|
63%
|
37%
|
13
|
Екатеринбург
|
59%
|
41%
|
14
|
Воронеж
|
58%
|
42%
|
15
|
Челябинск
|
56%
|
44%
|
16
|
Уфа
|
52%
|
48%
|
17
|
Ростов-на-Дону
|
46%
|
54%
|
18
|
Краснодар
|
41%
|
59%
|
19
|
Омск
|
41%
|
59%
|
20
|
Ульяновск
|
38%
|
62%
|
21
|
Барнаул
|
37%
|
63%
|
22
|
Пермь
|
37%
|
63%
|
23
|
Саратов
|
37%
|
63%
|
|
вся Россия
|
58%
|
42%
Стоит отметить, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей главным атрибутом праздника считалась живая ель. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске – 52%.
Средняя цена новогодней елки
В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая – на 9%.
В Краснодаре искусственная елка в среднем обойдется в 2 200 рублей – это на 13% больше, чем годом ранее, и это самая высокая средняя цена в России. Натуральная ель за год стала дороже на 21% и в среднем стоит около 1 300 рублей.
Доступнее всего приобрести искусственную елку в Ижевске (1 275 рублей), Омске (1 313 рублей), Казани (1 455 рублей) и Ульяновске (1 477 рублей). Самые дорогие декоративные ели помимо Краснодара также продаются в Иркутске (2 059 рублей), что больше, чем в среднем по Москве (1 944 рубля) и в среднем по России (1 769 рублей).
Самая высокая средняя стоимость живых новогодних елок отмечена в Барнауле (1 817 рублей) и Москве (1 544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 рубля.
Средняя цена искусственных и живых новогодних елок, динамика средней цены (2019 г. к 2018 г.)
|
№
|
Город
|
Средняя цена искусственной елки 2019 г., руб.
|
Изменение средней цены искусственной елки за год
|
Средняя цена живой елки, 2019 г., руб.
|
Изменение средней цены живой елки за год
|
1
|
Барнаул
|
1 601
|
4%
|
1817
|
37%
|
2
|
Волгоград
|
1 515
|
11%
|
1434
|
2%
|
3
|
Воронеж
|
1 799
|
21%
|
957
|
4%
|
4
|
Екатеринбург
|
1 690
|
1%
|
695
|
11%
|
5
|
Ижевск
|
1 275
|
11%
|
669
|
-31%
|
6
|
Иркутск
|
2 059
|
21%
|
1335
|
24%
|
7
|
Казань
|
1 455
|
1%
|
1402
|
30%
|
8
|
Краснодар
|
2 176
|
13%
|
1280
|
21%
|
9
|
Красноярск
|
1 971
|
10%
|
1294
|
-11%
|
10
|
Москва
|
1 944
|
7%
|
1544
|
38%
|
11
|
Нижний Новгород
|
1 530
|
10%
|
1367
|
26%
|
12
|
Новосибирск
|
1 522
|
-2%
|
1471
|
-7%
|
13
|
Омск
|
1 313
|
1%
|
642
|
-30%
|
14
|
Пермь
|
1 842
|
3%
|
850
|
22%
|
15
|
Ростов-на-Дону
|
1 660
|
-3%
|
1429
|
-10%
|
16
|
Самара
|
1 566
|
-5%
|
1239
|
-8%
|
17
|
Санкт-Петербург
|
1 770
|
-3%
|
1221
|
26%
|
18
|
Саратов
|
1 624
|
6%
|
877
|
27%
|
19
|
Тольятти
|
1 517
|
30%
|
631
|
-5%
|
20
|
Тюмень
|
1 788
|
6%
|
880
|
19%
|
21
|
Ульяновск
|
1 477
|
-11%
|
709
|
21%
|
22
|
Уфа
|
1 605
|
7%
|
1059
|
-24%
|
23
|
Челябинск
|
1 926
|
-4%
|
992
|
20%
|
|
вся Россия
|
1 769
|
5%
|
1253
|
9%
Источник: пресс-офис AVITO - PRP