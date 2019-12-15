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В Краснодаре самые дорогие искусственные елки

Россияне предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками,  выяснили аналитики Авито. Однако этот тренд не поддержали жители Краснодара – больше половины краснодарцев отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. В среднем по городу приобрести обязательный атрибут Нового года стало дороже: средняя стоимость искусственных елок выросла на 13% и оказалась самой высокой в России. Средняя стоимость живых выросла на 21%.

Какую новогоднюю елку выбирают россияне

В этом году больше половины россиян планируют в Новый год поставить у себя дома искусственную елку – 58% спроса пришлось на декоративные ели. Наиболее часто их выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).

Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Поклонников живой елки и аромата хвои в доме больше всего проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса.

В Краснодаре, как и в других 6 крупнейших российских городах, чаще выбирают живые елки, чем искусственные: 59% против 41%.

В целом по России популярность живых елок выросла на 10% за год, а искусственных – на 22% за год. Предложение живых и искусственных елей по стране также увеличилось за год: на 28% на 53% соответственно. Искусственные новогодние ели во всех 23 крупнейших городах стали предлагать чаще, в то же время в 4 из 23 – отмечено снижение предложения живых елей. Только в Иркутске предложение живых елей за год не изменилось.

Рейтинг городов по доле спроса на искусственные елки, 1 ноября – 9 декабря 2019 год, вся Россия

Город

Искусственные елки

Живые елки

1

Нижний Новгород

88%

12%

2

Иркутск

85%

15%

3

Тольятти

82%

18%

4

Казань

81%

19%

5

Ижевск

79%

21%

6

Самара

73%

27%

7

Новосибирск

71%

29%

8

Красноярск

69%

31%

9

Москва

68%

32%

10

Волгоград

65%

35%

11

Санкт-Петербург

65%

35%

12

Тюмень

63%

37%

13

Екатеринбург

59%

41%

14

Воронеж

58%

42%

15

Челябинск

56%

44%

16

Уфа

52%

48%

17

Ростов-на-Дону

46%

54%

18

Краснодар

41%

59%

19

Омск

41%

59%

20

Ульяновск

38%

62%

21

Барнаул

37%

63%

22

Пермь

37%

63%

23

Саратов

37%

63%

 

вся Россия

58%

42%

Стоит отметить, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей главным атрибутом праздника считалась живая ель. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске – 52%.

Средняя цена новогодней елки

В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая – на 9%.

В Краснодаре искусственная елка в среднем обойдется в 2 200 рублей – это на 13% больше, чем годом ранее, и это самая высокая средняя цена в России. Натуральная ель за год стала дороже на 21% и в среднем стоит около 1 300 рублей. 

Доступнее всего приобрести искусственную елку в Ижевске (1 275 рублей), Омске (1 313 рублей), Казани (1 455 рублей) и Ульяновске (1 477 рублей). Самые дорогие декоративные ели помимо Краснодара также продаются в Иркутске (2 059 рублей), что больше, чем в среднем по Москве (1 944 рубля) и в среднем по России (1 769 рублей).

Самая высокая средняя стоимость живых новогодних елок отмечена в Барнауле (1 817 рублей) и Москве (1 544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 рубля.

Средняя цена искусственных и живых новогодних елок, динамика средней цены (2019 г. к 2018 г.)

Город

Средняя цена искусственной елки 2019 г., руб.

Изменение средней цены искусственной елки за год

Средняя цена живой елки, 2019 г., руб.

Изменение средней цены живой елки за год

1

Барнаул

1 601

4%

1817

37%

2

Волгоград

1 515

11%

1434

2%

3

Воронеж

1 799

21%

957

4%

4

Екатеринбург

1 690

1%

695

11%

5

Ижевск

1 275

11%

669

-31%

6

Иркутск

2 059

21%

1335

24%

7

Казань

1 455

1%

1402

30%

8

Краснодар

2 176

13%

1280

21%

9

Красноярск

1 971

10%

1294

-11%

10

Москва

1 944

7%

1544

38%

11

Нижний Новгород

1 530

10%

1367

26%

12

Новосибирск

1 522

-2%

1471

-7%

13

Омск

1 313

1%

642

-30%

14

Пермь

1 842

3%

850

22%

15

Ростов-на-Дону

1 660

-3%

1429

-10%

16

Самара

1 566

-5%

1239

-8%

17

Санкт-Петербург

1 770

-3%

1221

26%

18

Саратов

1 624

6%

877

27%

19

Тольятти

1 517

30%

631

-5%

20

Тюмень

1 788

6%

880

19%

21

Ульяновск

1 477

-11%

709

21%

22

Уфа

1 605

7%

1059

-24%

23

Челябинск

1 926

-4%

992

20%

 

вся Россия

1 769

5%

1253

9%

 

Источник: пресс-офис AVITO - PRP

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Категория: Новости / Культура

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