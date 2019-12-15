В Краснодаре самые дорогие искусственные елки

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Россияне предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками, выяснили аналитики Авито. Однако этот тренд не поддержали жители Краснодара – больше половины краснодарцев отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. В среднем по городу приобрести обязательный атрибут Нового года стало дороже: средняя стоимость искусственных елок выросла на 13% и оказалась самой высокой в России. Средняя стоимость живых выросла на 21%.

Какую новогоднюю елку выбирают россияне

В этом году больше половины россиян планируют в Новый год поставить у себя дома искусственную елку – 58% спроса пришлось на декоративные ели. Наиболее часто их выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%).

Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Поклонников живой елки и аромата хвои в доме больше всего проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса.

В Краснодаре, как и в других 6 крупнейших российских городах, чаще выбирают живые елки, чем искусственные: 59% против 41%.

В целом по России популярность живых елок выросла на 10% за год, а искусственных – на 22% за год. Предложение живых и искусственных елей по стране также увеличилось за год: на 28% на 53% соответственно. Искусственные новогодние ели во всех 23 крупнейших городах стали предлагать чаще, в то же время в 4 из 23 – отмечено снижение предложения живых елей. Только в Иркутске предложение живых елей за год не изменилось.

Рейтинг городов по доле спроса на искусственные елки, 1 ноября – 9 декабря 2019 год, вся Россия

№ Город Искусственные елки Живые елки 1 Нижний Новгород 88% 12% 2 Иркутск 85% 15% 3 Тольятти 82% 18% 4 Казань 81% 19% 5 Ижевск 79% 21% 6 Самара 73% 27% 7 Новосибирск 71% 29% 8 Красноярск 69% 31% 9 Москва 68% 32% 10 Волгоград 65% 35% 11 Санкт-Петербург 65% 35% 12 Тюмень 63% 37% 13 Екатеринбург 59% 41% 14 Воронеж 58% 42% 15 Челябинск 56% 44% 16 Уфа 52% 48% 17 Ростов-на-Дону 46% 54% 18 Краснодар 41% 59% 19 Омск 41% 59% 20 Ульяновск 38% 62% 21 Барнаул 37% 63% 22 Пермь 37% 63% 23 Саратов 37% 63% вся Россия 58% 42%

Стоит отметить, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей главным атрибутом праздника считалась живая ель. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске – 52%.

Средняя цена новогодней елки

В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая – на 9%.

В Краснодаре искусственная елка в среднем обойдется в 2 200 рублей – это на 13% больше, чем годом ранее, и это самая высокая средняя цена в России. Натуральная ель за год стала дороже на 21% и в среднем стоит около 1 300 рублей.

Доступнее всего приобрести искусственную елку в Ижевске (1 275 рублей), Омске (1 313 рублей), Казани (1 455 рублей) и Ульяновске (1 477 рублей). Самые дорогие декоративные ели помимо Краснодара также продаются в Иркутске (2 059 рублей), что больше, чем в среднем по Москве (1 944 рубля) и в среднем по России (1 769 рублей).

Самая высокая средняя стоимость живых новогодних елок отмечена в Барнауле (1 817 рублей) и Москве (1 544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 рубля.

Средняя цена искусственных и живых новогодних елок, динамика средней цены (2019 г. к 2018 г.)

№ Город Средняя цена искусственной елки 2019 г., руб. Изменение средней цены искусственной елки за год Средняя цена живой елки, 2019 г., руб. Изменение средней цены живой елки за год 1 Барнаул 1 601 4% 1817 37% 2 Волгоград 1 515 11% 1434 2% 3 Воронеж 1 799 21% 957 4% 4 Екатеринбург 1 690 1% 695 11% 5 Ижевск 1 275 11% 669 -31% 6 Иркутск 2 059 21% 1335 24% 7 Казань 1 455 1% 1402 30% 8 Краснодар 2 176 13% 1280 21% 9 Красноярск 1 971 10% 1294 -11% 10 Москва 1 944 7% 1544 38% 11 Нижний Новгород 1 530 10% 1367 26% 12 Новосибирск 1 522 -2% 1471 -7% 13 Омск 1 313 1% 642 -30% 14 Пермь 1 842 3% 850 22% 15 Ростов-на-Дону 1 660 -3% 1429 -10% 16 Самара 1 566 -5% 1239 -8% 17 Санкт-Петербург 1 770 -3% 1221 26% 18 Саратов 1 624 6% 877 27% 19 Тольятти 1 517 30% 631 -5% 20 Тюмень 1 788 6% 880 19% 21 Ульяновск 1 477 -11% 709 21% 22 Уфа 1 605 7% 1059 -24% 23 Челябинск 1 926 -4% 992 20% вся Россия 1 769 5% 1253 9%

Источник: пресс-офис AVITO - PRP