Виртуальный тур по блокадному музею «А музы не молчали…» – на портале Президентской библиотеки

/Культура/

На портале Президентской библиотеки представлен виртуальный тур по музею «А музы не молчали…». Это единственный в своем роде музей, который посвящён культуре и искусству Ленинграда периода Великой Отечественной войны.

Он создавался силами преподавателей и воспитанников школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича, где и расположен в настоящее время. Уникальность музея состоит в том, что из школьного, любительского, он вырос в серьезный и известный во всем мире исследовательский центр.

Название музею «А музы не молчали…» придумал солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Анатолий Королькевич, которое опровергает древнеримскую поговорку: «Когда говорят пушки, музы молчат».

Постоянно обновляющаяся экспозиция рассказывает о культурной жизни осаждённого города, о трагических судьбах ленинградцев, о пути к духовности через книги, музыку или театр. В музее представлены подлинные материалы блокадного времени, связанные с театральными постановками, художественными выставками, работой библиотек и кинотеатров. Среди них – афиши, графики выездов фронтовых агитбригад, книги, выпущенные в 1941–1944 годах, сценарии и партитуры, по которым выступали в блокаду. В музее можно увидеть личные вещи О.Ф.Берггольц, К.И.Элиасберга, Д.Д.Шостаковича и многих других выдающихся ленинградцев.

Президентская библиотека предлагает посетить на своём портале виртуальную экскурсию по музею «А музы не молчали…», которая доступна для свободного скачивания и может использоваться в рамках просветительских мероприятий. Проект в сопровождении руководителя музея «А музы не молчали…» Ольги Прутт позволяет дистанционно пройти по выставочным залам и открыть для себя новые героические страницы истории нашего города.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки