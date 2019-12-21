Отчетный концерт юных вокалистов прошел в КГИК

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Накануне в Краснодарском государственном институте культуры состоялся отчетный праздничный концерт детской вокальной студии "Нота" и обучающихся Детской школы искусств КГИК по дисциплине "Хоровой класс" (программа "Фортепиано").

Организаторами концерта стали студенты третьего и четвертого курсов кафедры эстрадно-джазового пения. Мероприятие стало итогом их педагогической практики на базе отделения детских студий и предпрофессионального образования КГИК.

"Сегодня у нас особое событие – отчетное мероприятие по итогам педагогической практики. Студенты покажут, чему они научили своих подопечных за время ее прохождения. Для нашего вуза именно педагогическая практика очень важна, потому что наряду с квалификацией артиста в дипломе еще прописана и квалификация педагога. И мы хотим, чтобы наши студенты были связаны с нашими юными учениками. Потому что в вузе мы реализуем непрерывное образование. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы студенты проходили такую практику именно на базе этого отделения", – поприветствовала маленьких артистов и их родителей, а также студентов проректор по учебной работе Светлана Трехбратова.

Концерт превратился в яркое новогоднее представление со сказочными персонажами, подарками и любимыми песнями.

По задумке злые герои украли волшебные музыкальные ноты с елки. Чтобы вернуть праздничное настроение юные вокалисты выполняли особые задания – пели песни. А помогали им в этом эльфы, феи, мышка и нота. В роли сказочных персонажей – студенты.

"Снежинка", "Праздник к нам приходит" и другие новогодние мелодии, а также песни из мультфильмов прозвучали как сольно, так и в исполнении целого хора.

И какой же новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки. Они принесли самым маленьким артистам подарки.

Итогом концерта и практики в целом стало совместное выступление учеников отделения и их временных наставников – студентов.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры