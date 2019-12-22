Студент КГИК стал стипендиатом фонда Муслима Магомаева

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Студент четвертого курса Краснодарского государственного института культуры Алексей Пермяков стал стипендиатом фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

Всего было объявлено десять победителей со всей страны. В конкурсе принимали участие студенты последнего года обучения бюджетного отделения государственных музыкальных высших учебных заведений России. К рассмотрению принимались документы студентов, имеющих хорошую и отличную успеваемость по профильным дисциплинам, достижения в художественно-творческой деятельности. Необходимым условием также было предоставление видеозаписи нескольких произведений в исполнении претендента, записанных в акустическом зале под аккомпанемент рояля.

Вокальные данные Алексея высоко оценили в Москве.

Алексей Пермяков учится на кафедре академического пения и хорового дирижирования. Класс – заслуженной артистки РФ, доцента КГИК Елены Семиковой.

Студенту назначена ежемесячная годовая стипендия в общем размере 50 тысяч рублей.

Вместе с Алексеем Пермяковым стипендиатами программы стали студенты Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства, Астраханской государственной консерватории, Воронежского и Оренбургского институтов искусств. Также студенты, получившие именную стипендию имени Муслима Магомаева, вправе один раз в год принять участие в мастер-классе известной оперной певицы Тамары Синявской.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры