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Владимир Синяговский: Новогодний подарок должен получить каждый ребенок...

В Туапсинском районе начались традиционные новогодние утренники «Елки главы муниципалитета». 24 декабря на первое представление в Городской дворец культуры Туапсе пригласили ребятишек с ограниченными физическими возможностями из всех поселений. 

Праздник открыл спектакль, поставленный актерами студии «Карнавал», «Снежная Королева» - волшебная история о добре и зле, об удивительных приключениях девочки Герды, которая, несмотря ни на какие преграды и препятствия, нашла своего Кая и растопила лед в его сердце.
Затем ребятишек пригласили повеселиться у красавицы-елки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, любимыми сказочными героями и вручили сладкие подарки от исполняющего обязанности главы района Виталия Мазнинова и депутата Госдумы Владимира Синяговского.
Сегодня на новогодний утренник также пригласят лучших туапсинских спортсменов – школьников, одержавших победы на различных турнирах и состязаниях.

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Категория: Новости / Культура

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