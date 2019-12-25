В Новороссийске наградили «Маму года 2019», «Папу года 2019» и активных участников спартакиады «Мир без границ»

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В минувшую субботу, 21 декабря, на морвокзале подвели итоги открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» и вручили краевые премии «Мама года 2019» и - впервые! - «Папа года 2019».

На церемонии присутствовали заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова, председатель городской Думы Александр Шаталов и депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Синяговский.

Премия «Мама года», это не просто премия, это бескрайняя благодарность мамочкам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют достижения в спорте и творчестве. Это благодарность мамам за их стойкость, стремление и заботу, - отмечали в своих приветственных словах выступавшие.

Премия «Мама года - 2019» присуждена:

- Альвине Акименко (Крымский район). Алевтина воспитывает троих детей, старший, из которых, несмотря на инвалидность - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.

- Ольге Бурмистровой (Туапсинский район). Ольга многодетная мать четверых детей. Старшего сына она поднимает на ноги с особым трепетом. После того как ее родная сестра отказалась от малыша, узнав о многих патологиях, Ольга бросила все силы, чтобы подарить малышу достойную жизнь. И на сегодняшний день, он с легкостью пробегает дистанцию в 1000 метров.

- Ирине Густомесовой (Краснодар). Ирина является волонтером при проведении разного уровня соревнований и праздников для детей с инвалидностью. Ее дочь Мария- победитель и призёр Чемпионата Краснодарского края по плаванию.

- Людмиле Куприй (Северский район). Многодетная мама, воспитывающая 7 детей. Эта женщина успевает все и по дому и на работе, являясь поваром с большим профессиональным стажем. Трое детей Людмилы активно занимаются спортом в секции по легкой атлетике, показывая хорошие результаты.

- Елене Ласковец (Новороссийск). Елена удивительный человек, ее жизненный девиз - «Позитив правит Миром!» И это правильно, ведь только с таким настроем и стремлением принимать все с положительными эмоциями, помогли ей и ее супругу адаптировать сына к реальной жизни, не смотря на неутешительный диагноз врачей. На сегодняшний день их сын может четко разговаривать, имеет хорошие успехи в школе, великолепные результаты в плавании, в лыжах и снегоступах, и представьте себе, золото в робототехнике!

- Ирине Пушкаревой (Славянский район). Ирина - основатель Инклюзивного центра раннего развития «Росток надежды». Реабилитация собственного сына направила ее на путь помощи многим детям с ограниченными возможностями здоровья.

- Анне Половинко (Геленджик). Все свое время она посвящает сыну, его тренировкам и увлечениям. Успехи сына в спорте ее особая гордость.

- Ольге Смотровой (Динской район). Сын Ольги приобрел инвалидность в раннем детстве из-за серьезной травмы, с того времени Ольга посвятила свою жизнь не только собственному сыну, но и многим детям которые имеют ограниченные возможности здоровья.

- Ольге Хозяиновой (Анапский район). Сын Ольги с рождения прикован к инвалидному креслу, но невероятный, каждодневный труд и поддержка всех членов семьи помог ему вставать на ноги, адаптироваться к повседневной жизни, и даже принимать активное участие в творческой жизни города и края.

- Оксане Швецовой (Горячий Ключ). Дочь Оксаны Анастасия, несмотря на тяжелое заболевание является членом сборной Краснодарского края и сборной России по бочча, имеет звание мастера спорта России, окончила школу с золотой медалью.

- Екатерине Терешенковой (Краснодар). Екатерина воспитывает двух замечательных детей. Несмотря на инвалидность, они достигли больших результатов. Старший сын перешел из речевой школы в общеобразовательную, он многократный призер соревнований по плаванию, а вот его младшая сестричка, в свои 5 лет завоевала 1 место в конкурсе «Маленькая мисс 2019». Екатерина ведет активную деятельность в помощи детям и их родителям, являясь заместителем руководителя Центра поддержки семьи и детства «Единство».

Премию «Папа года 2019» впервые присудили настоящему папе Вячеславу Петрову из Новороссийска. Несмотря на тяжелое заболевания сына, Вячеслав был уверен, что спорт поможет сыну адаптироваться в социуме, и не ошибся. На сегодняшний день его ребенок - мастер спорта по плаванию.

Вторая часть торжеств была посвящена проекту «Мир без границ». Общественная организация Краснодарского края с таким названием была учреждена в 2017 году по инициативе Синяговского. Цель работы организации - содействие в развитии физической культуры, спорта и творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья Краснодарского края.

Одним из значимых проектов организации стало проведение открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ». С 2018 года проект вошел в официальный календарь спортивных мероприятий Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, и уже в нынешнем 2019 году, в спартакиаде приняли участие более 600 человек из 20 муниципальных образований, в 7 из которых проходили спортивные этапы.

На новороссийской сцене приветствовали и наградили представителей команд регулярных участников этапов спартакиады.

Источник: «Официальный Новороссийск»