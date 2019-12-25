Новогодняя сказка прямо на центральной площади курорта

/Культура/

Что вызывает самые яркие новогодние ассоциации помимо мандаринов, ёлки и оливье? Конечно же, всеми любимые, добрые, искрение советские сказки!

Прямо на Центральной площади Геленджика, в неповторимой атмосфере приближающегося праздника, вы можете посмотреть знакомые с детства сказки на большом экране. А новогодняя иллюминация и убранство, которым в этом году уделили особое внимание, только усилят ваши эмоции!

До 30-го декабря будут транслироваться картины советского кино:

25.12. В 15:00 – «Дед Мороз и серый волк» 1937г; «Зимняя сказка» 1945г; «Серая шейка» 1948г;

В 18:00 – «Маска» 1938г.

26.12. В 15:00 – «Цветик-семицветик» 1948г; «Ёлка» 1942г; «Машенькин концерт» 1949г;

В 18:00 – «Золушка» 1947г.

27.12. В 15:00 – «Когда зажигаются ёлки» 1950г; «Гуси-лебеди» 1949г;

В 18:00 – «Кощей бессмертный» 1944г.

30.12. В 15:00 – «Зимняя сказка» 1945г; «Машенькин концерт» 1949г; «Когда зажигаются ёлки» 1950г.

В 18:00 – «Золушка» 1947г.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик