Туапсинский ТЮЗ получил более 8 млн. рублей по проекту «Культура малой Родины»

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Театру юного зрителя города Темрюк в рамках партийного проекта «Единой России» было перечислено более 8,5 миллионов рублей. Эти средства были направлены на постановку двух детских спектаклей и закупку видео трансляционного оборудования. Теперь в театре появились три новых проектора и три экрана.

«Туапсинский театр юного зрителя не первый раз участвует в партпроекте «Культура малой Родины». За это время в театре появилось новое звуковое и световое оборудование, заменили кресла в зрительном зале и, конечно же, ставили новые спектакли. В этом году коллективу удалось открыть сезон сразу двумя премьерами – «Сказкой о рыбаке, его жене и золотой рыбке» и «Волшебным зеркалом тролля». Сейчас спектакли проходят с полным аншлагом», - отметила региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«У нас сейчас началась горячая, предновогодняя пора, за которой начнутся детские каникулы. И мы ежедневно показываем наш премьерный спектакль «Волшебные зеркало тролля», а также для наших маленьких зрителей мы подготовили интермедию «Снегобум». И у нас каждое представление проходит с «переаншлагом»! Зрительный зал в театре небольшой, всего на 50 зрителей и мы каждый раз добавляем стулья, чтобы каждый желающий ребенок смог посмотреть наше представление, а с новым оборудованием оно каждый раз превращается во что-то невероятное! Дети и их родители в восторге!», - рассказала директор ТТЮЗА Светлана Позолотина.

- Руководство театра уже подало заявку на участие в партийном проекте «Культура малой Родины» на 2020 год. Будем поддерживать. Помогать нужно тому, кто работает, - прокомментировал депутат Государственной Думы по Туапсинскому избирательному округу Владимир Синяговский.

По словам директора ТТЮЗА, театру необходим гастрольный автобус, чтобы знакомить со своим творчеством юных жителей Туапсинского и других районов края.

Источник: http://news.rufox.ru/texts/2019/12/25/356867.htm