Владимир Синяговский поздравил детей с ограниченными возможностями из Геленджика

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Традиционно, в преддверии Нового года, депутат Госдумы лидер общественной организации «Мир без границ» Владимир Синяговский поздравил детей с ограниченными возможностями. Ребята получили сладкие новогодние наборы, которые им вручали на мероприятиях и на дому.

К мероприятиям подключились и депутаты городской Думы Геленджика, которые принимают активное участие в поздравлениях.

Всего в этом году, по инициативе лидера организации «Мир без границ», новогодние подарки получили 1900 детей с ограниченными возможностями, которые проживают на территории Туапсинского избирательного округа.

«Мы должны находить возможности уделять внимание всем гражданам, а социально незащищенным категориям в особенности. Зачастую, то что для нас является нормой, для них событие», - отметил Владимир Синяговский.