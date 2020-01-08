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Рождественская елка для казачат

7 января в Новороссийске прошёл традиционный рождественский казачий праздник - «Ёлка Атамана 2020».

В зале Морвокзала юных гостей поздравили с Новым годом и Рождеством почётные гости - атаман Черноморского округа Сергей Савотин и руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Новороссийской епархии, настоятель храма Александра Невского протоиерей Василий Симора.

После праздничного концерта и торжественной церемонии награждения, артисты театрально-эстрадной студии «Контраст» Морского культурного центра провели веселую интерактивную программу «В сказку нас ведёт дорога» у новогодней ёлки.

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Категория: Новости / Культура

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