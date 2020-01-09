В библиотеках Новороссийска...

/Культура/

8 января в новогоднем кинозале отдела «Молодежный проспект» Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона состоялся просмотр мультфильма «Гринч» (Франция, Китай, Япония, США, 2018), очень красивый, невероятно волшебный и атмосферный, по-рождественски добрый.

В городке под названием Ктоград, жил Гринч, зеленого цвета, волосатый и всеми нелюбимый. Когда-то он тоже жил в городе, с другими ребятами, но они высмеивали его, потешаясь над его образом и прической. Единственный его настоящий друг, озорной песик Макс. Затаив на всех обиду, он покинул город и принялся придумывать коварный и мстительный план. Его ежедневный девиз "Сегодня мы будем пакостить со вкусом". Обитал он в заброшенной пещере и злился на весь мир.

Превыше всего на свете Гринч не любил рождественские праздники. Тем временем, когда жители города радовались предстоящим праздникам, настроение Гринча медленно падало. И каждый рождественский праздник зеленый человечек изнывал от злости и раздражения. Но вот настал именно тот момент, когда наш герой решил ликвидировать Рождество навеки. Когда жители мирно спали в своих постелях, Гринч решился на кражу Рождества и Санта Клауса, чтобы все вокруг почувствовали ту же боль, которую перенес сам Гринч.

Подстроив ловушку из рыбацкой сети, зеленый монстр сам в нее попадает. Вынужденный отправиться вместе с Сантой дарить малышне подарки, он постепенно меняется и забывает обиду.

Мультфильм по настоящему новогодний, атмосфера рождественской сказки не оставляла участников просмотра до конца фильма, а завершение тронуло за сердце.

А в библиотеке-филиале №19 села Абрау-Дюрсо для учащихся 4 «б» класса СОШ №30 прошла спортивно - познавательная викторина «Зимние виды спорта».

Вначале библиотекарь рассказала юным читателям о видах зимнего спорта на снегу, на льду, показала ролик об известных российских фигуристах, биатлонистах, о выдающейся российской сборной по хоккею.

Далее ребята приняли участие в самой викторине. Вопросы были сгруппированы по нескольким темам: олимпийский калейдоскоп, зимние виды спорта, знаменитые советские и российские спортсмены – герои зимних Олимпиад прошлых лет и пословицы и поговорки о здоровье.

Дети с энтузиазмом отвечали на вопросы викторины, вспоминали зимние виды спорта, олимпийскую символику, и качества характера, необходимые для занятия спортом и победе в соревнованиях.

Познакомиться с новогодними традициями на Руси и в других странах смогли 8 января ребята села Цемдолина в библиотеке-филиале №10.

Устный журнал «У культуры нет границ, но есть традиции» состоял их нескольких страниц, что дало ребятам возможность как узнать много интересного, так и проверить свои знания.

В начале библиотекарь рассказала об истории празднования Нового года на Руси, о том, как отмечают этот праздник жители других стран: Кубы, Панамы, Китая, Японии и Индии.

А «История Деда Мороза» повествовала о прообразе Деда Мороза, о его называниях в других странах, о его средствах передвижения и вотчине. Участники отгадывали загадки о зиме.

Во время конкурса чтецов о зиме был выбран лучший чтец.

Потом начались «Новогодние забавы». Здесь ребята вдоволь наигрались в различные игры, участвовали в викторинах и с удовольствием приняли участие в конкурсах.

А в заключение пели поздравительные песни, рассказывали различные приключения, которые с ними случились при колядовании.