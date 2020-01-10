На Кубани идет прием заявок на фестиваль-конкурс "Искусство для тебя"

/Культура/

Благотворительный открытый региональный творческий фестиваль-конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья "Искусство для тебя" пройдет в Краснодаре 14-16 апреля 2020 года.

Заявка и конкурсная работа принимаются оргкомитетом до 20 марта.

Конкурс проводится по двум номинациям: "Декоративно-прикладное искусство" и "Изобразительное искусство".

В номинации "Декоративно-прикладное искусство" принимаются работы, изготовленные ручным способом в следующих техниках: художественная обработка дерева, художественная керамика, народная игрушка, лоскутное шитье, художественная роспись, плетение из растительных материалов, народная вышивка. Во второй номинации принимаются работы по живописи или графике.

В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы, выставка конкурсных работ, концерт и награждение победителей. "Искусство для тебя" приглашает участников в возрасте от 4 до 18 лет.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры