Идет прием работ на конкурсы

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Национальная литературная премия «Большая книга», Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» и Литературная премия «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов 15 января 2020 года начинают приём произведений.

«Большая книга» принимает рукописи и произведения, опубликованные с 1 января 2019 года по 29 февраля 2020 года. К участию допускаются романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальная проза и мемуары. Выдвинуть работы могут издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии - Литературной академии. Правом выдвижения опубликованных произведений также обладают их авторы.

Приём работ на соискание «Большой книги» продлится до 29 февраля. Положение о премии опубликовано на сайте bigbook.ru.

«Книгуру» — крупнейший конкурс детской и подростковой литературы на русском языке — принимает художественные и научно-популярные книги, изданные с 1 января 2018 года, а также рукописи без ограничения по срокам создания. Работы принимаются в электронном виде до 15 марта. Выдвинуть тексты могут авторы, издательства, средства массовой информации, творческие союзы, библиотеки и образовательные учреждения.

Также с 15 января по 15 марта идёт приём произведений на соискание литературной премии им. А. С. Пушкина «Лицей». К участию приглашаются поэты и прозаики 15-35 лет. Выдвинуть работы могут сами авторы, а также региональные издательства и средства массовой информации. Принимаются произведения, опубликованные с 1 января 2019 года, и рукописи.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Учредители «Центра»: «Альфа-Банк», группа компаний «Ренова», группа компаний «Видео Интернешнл», Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний «ЛитРес» (сервисы ЛитРес, MyBook, ЛитРес: Самиздат, LiveLib), сеть книжных магазинов «Читай-город», торговый дом «ГУМ», журнал «Медведь». Соучредители премии: Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», издательский дом «Комсомольская правда».

О конкурсе «Книгуру»

Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» учрежден Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Некоммерческим партнёрством «Центр поддержки отечественной словесности» в 2009 году.

О премии «Лицей»

Премия учреждена в 2017 году группой компаний «ЛОТТЕ» в России (АО «ЛОТТЕ РУС» и ООО «Лотте Конфекшнери»), Российским книжным союзом, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Литературным институтом им. Горького, Ассоциацией литературных журналов, «Центром поддержки отечественной словесности», «Российской газетой», «Литературной газетой».

Источник: Пресс-служба: bigbookpressoffice@icomm.pro