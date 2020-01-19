Команды КВН ФСИН России выступают в Сочи на Международном фестивале Клуба веселых и находчивых

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Ежегодно фестиваль в г. Сочи собирает более 500 команд из всей России и других стран. Впервые в рамках международного фестиваля состоится Кубок КВН ФСИН России, который организуют Федеральная служба исполнения наказаний и представители АМиК.

В этом году на сочинском фестивале выступают лучшие представители движения КВН в уголовно-исполнительной системе.

Команда Воронежского института ФСИН России «Все законно» представляет институт и город Воронеж на международном уровне уже несколько лет. За это время КВНщики успели выступить в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Сочи, Ельце. Команда является постоянным участником Центральной Лиги «СТАРТ» КВН с 2015 года, а в 2018 году достойно поборолась за выход в финал, став вице-чемпионами. В январе 2019 года команда ездила отстаивать честь института на Международном Сочинском фестивале команд КВН на берег Чёрного моря – в город Сочи. Позже в Москве ребята выиграли Кубок КВН ФСИН.

Команда Академии ФСИН России «Армия прекрасных половин» возникла только в 2018 году, но уже успела добиться много. В прошлом году девушки стали четветь финалистами Центральной Юго-западной лиги КВН Международного союза КВН в г. Курске и вице-чемпионами Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН. И, да, в их команде только девушки.

Вологодский институт права и экономики ФСИН России представляет команда «Люди ФСИНем». В 2014 году они стали победителями Вологодской Лиги КВН. В 2016 году завоевали Кубок Чемпионов Вологодской лиги КВН, а в 2019 вошли в топ 3-х лучших команд фестиваля региональной лиги Санкт-Петербурга «Нева».

На фестивале выступит еще одна команда с аналогичным названием «Люди ФСИНем» только от Самарского юридического института. За годы своего существования сборная команда института зарекомендовала себя на высоком региональном уровне: в сезоне 2017 года «Люди ФСИНем» заняли 2-е место в межрегиональной лиге КВН, в 2018 году команда завоевал серебро в областной студенческой Лиге КВН. Девиз команды: Федеральная служба исполнения наказаний - приготовились! - исполняем!

Команда КВН «Добро пожаловать» из Пермского института ФСИН России примечательна тем, что является финалистом Студенческой лиги Чемпионата КВН Прикамья. В сезоне 2018 года команда «Добро пожаловать!» провела четыре игры в официальной лиге «Прикамье» Международного союза КВН и стала вице-чемпионом. В 2020 году команда впервые принимает участие в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020» в г. Сочи.

И, пожалуй, самая молодая команда – это кавээнщики из ГУФСИН России по Свердловской области. Они называют себя «#Отбоя нет». Собралась команда только в 2019 году, тем не менее, они сразу заняли третье место в официальной лиге КВН «Свердловск».

Пять команд КВН из ведомственных образовательных организаций и ГУФСИН России по Свердловской области сыграют в основных играх фестиваля КиВиН-2020 и поборются за звание самых веселых и находчивых между собой.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК