КГИК закупил музыкальные инструменты более чем на 60 млн рублей

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Краснодарский государственный институт культуры в конце 2019 года закупил новые музыкальные инструменты высочайшего класса более чем на 60 млн рублей. Их приобрели благодаря федеральному проекту "Творческие люди".

В институт культуры поступили гобои, флейты, кларнеты, саксофоны, трубы, тромбоны, баритоны, тубы, две барабанные установки, два комплекта литавр, виброфон, различные перкуссии, дисклавиры и другие инструменты известных мировых брендов.

"Можно смело говорить, что практически весь комплект инструментов для полноценного оркестра есть. Благодаря этому инструментарию, что мы получили и еще получим, мы уже можем конкурировать на мировом уровне. Они также помогут вывести на новый уровень исполнительство на духовых инструментах в нашем регионе. Это новая ступень качественного обучения и для студентов, и для участников наших мастер-классов в рамках федерального проекта", – отметил заведующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов Владимир Метлушко.

В рамках реализации национального проекта "Культура" институту всего было выделено более 150 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы. Из них порядка 30 миллионов рублей было направлено на создание и оборудование 29 дистанционных точек-кабинетов, которые позволяют проводить трансляции в разные регионы России.

"Пока мы первый вуз в стране с такими возможностями. И это позволяет нам перейти на новую методику работы – дистанционную форму обучения", – отметил ректор КГИК Сергей Зенгин.

Кроме того была оборудована мультимедийная аудитория с большим экраном. Ее открытие пройдет 25 января в День российского студенчества. В ней состоится фортепианный концерт, который будет транслироваться в разные города России.

Напомним, краснодарский институт культуры вошел в число первых семи российских вузов по реализации федерального проекта "Творческие люди". На базе КГИК был создан Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Более четырех тысяч работников культуры из 67 регионов России прошли обучение по 16 программам повышения квалификации. Институт культуры по итогам первых 10 месяцев существования проекта показал один из лучших результатов в стране.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры