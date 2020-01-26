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Концерты, футбольный матч и интерактивная выставка – в КГИК отметили День студента

25 января Краснодарский государственный институт культуры с размахом встретил День российского студенчества.

Праздник открылся интерактивной выставкой: здесь не только можно было познакомиться с экспонатами декоративно-прикладного творчества, но и увидеть вышивальщиц за работой. Один из блоков заняли иностранные студенты-китайцы. Сегодня они отмечают китайский Новый год. Ребята играли на своих народных музыкальных инструментах и показывали гостям технику каллиграфии. Какие концерты прошли после выставки, как впервые происходящее на сцене смогли увидеть зрители со всей России и как закончился матч между студентами и педагогами.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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