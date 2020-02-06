Директор старейшей школы Шотландии приехал в КГИК

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5 февраля в Краснодарский государственный институт культуры приехал директор старейшей школы-интерната Шотландии Loretto School, доктор Грэм Хоули. Он пообщался с ректором КГИК и договорился о сотрудничестве.

Студенты института культуры получили приглашение стать участником Эдинбургского международного культурного форума. А творческие коллективы шотландской школы приедут в КГИК для участия в Международном фестивале-конкурсе народной песни.

Loretto School – это старейшая школа-интернат Шотландии, которую построили в 1827 году. Уровень музыкального образования, которое даёт школа, является одним из самых профессиональных среди школьных учебных заведений Великобритании. Ребята из школьного ансамбля Loretto School аккомпанировали легендарному музыканту сэру Полу Маккартни во время его первого за двадцатилетие концерта в Шотландии.

Источник: пресс-служба ректора КГИК