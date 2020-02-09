Реализацию стрит-арт проекта «Стена Победы» обсудили на заседании Художественного совета в Новороссийске

/Культура/

На художественном совете, проходившем 7 февраля в администрации Новороссийска, обсудили эскизы стрит-арт проекта «Стена Победы».

Какие сюжеты должны лечь в основу настенных рисунков, как они должны быть оформлены, где расположены?

Свои предложения высказали работники управления культуры города, представители общественных, ветеранских организаций и предприниматели Новороссийска.

Прозвучали предложения, что тематика должна отражать главные вехи Великой Отечественной войны, а также самые известные военные памятники страны и Новороссийска.

Заместитель главы города Татьяна Воронина подчеркнула, что все работы будут проходить при непосредственном участии жителей тех домов, на фасады которых будут наноситься граффити. Управляющие компании должны в ближайшее время провести собрания жильцов и согласовать все вопросы.

Стены перед нанесением рисунков будут приведены в порядок, почищены, при необходимости оштукатурены и загрунтованы.

Следующее заседание художественного совета запланировано на 11 февраля. К этому времени разработчики должны представить обновленные эскизы, с учетом всех пожеланий рабочей группы.

Источник: пресс-служба администрации