Реализацию стрит-арт проекта «Стена Победы» обсудили на заседании Художественного совета в Новороссийске
На художественном совете, проходившем 7 февраля в администрации Новороссийска, обсудили эскизы стрит-арт проекта «Стена Победы».
Какие сюжеты должны лечь в основу настенных рисунков, как они должны быть оформлены, где расположены?
Свои предложения высказали работники управления культуры города, представители общественных, ветеранских организаций и предприниматели Новороссийска.
Прозвучали предложения, что тематика должна отражать главные вехи Великой Отечественной войны, а также самые известные военные памятники страны и Новороссийска.
Заместитель главы города Татьяна Воронина подчеркнула, что все работы будут проходить при непосредственном участии жителей тех домов, на фасады которых будут наноситься граффити. Управляющие компании должны в ближайшее время провести собрания жильцов и согласовать все вопросы.
Стены перед нанесением рисунков будут приведены в порядок, почищены, при необходимости оштукатурены и загрунтованы.
Следующее заседание художественного совета запланировано на 11 февраля. К этому времени разработчики должны представить обновленные эскизы, с учетом всех пожеланий рабочей группы.
Источник: пресс-служба администрации